中菲关系趋于紧张之际，中国海警赴南中国海有主权争议的仁爱礁（菲称阿云津礁）等海域开展综合执法训练。中国海警舰队执法员说，此次训练旨在进一步做好应对外方涉相关海域侵权的准备。

央视新闻星期五（10月30日）报道，中国海警东安舰编队近日在仁爱礁、仙宾礁（菲称萨比纳礁）海域开展海上综合执法训练，巩固提高现场执法管控能力。

据记者在现场介绍，执行训练的编队包括中国海警东安舰、南薰舰、三洲澳艇等舰艇。此次训练重点针对非法进入仁爱礁、仙宾礁海域的外方船只，开展侦察、跟监、航路管制、小艇战术机动等内容的训练。

报道称，训练中模拟一艘外方渔船进入仁爱礁、仙宾礁海域开展非法捕捞。在编队指挥下，两艘执法小艇前出，实施登临检查。检查中，中国海警执法员发现该船存在非法捕捞水生野生保护动物、电毒炸鱼等违法违规行为，在依法没收其渔具和渔获物后，对该渔船采取警告驱离处置措施。

训练也加强了光电取证、水炮使用操演、无人机操作使用等单舰基础训练。

中国海警东安舰执法员林伟聪说：“通过此次训练，进一步做好应对外方涉仁爱礁、仙宾礁侵权准备，不断提高编队战术协同和海上联合行动能力。”

中菲关系近期迅速降温，菲律宾国防部长特奥多罗（Gilberto Teodoro）本月较早前发表中国是地区“麻烦制造者”的言论后，中国驻菲律宾大使井泉斥责这一说法“纯属无稽之谈”，并说：“如果我们要动用武力，完全有可能轻易取胜”，两国外交纠纷再起。

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