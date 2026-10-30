中国官方称，《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》作出部署，要求突出抓好新兴领域党的建设，深化拓展新经济组织、新社会组织、新就业群体的中共组织覆盖和工作覆盖，增强中共在新兴领域号召力凝聚力影响力。

中共二十届五中全会闭幕后，中共中央星期五（10月30日）举行新闻发布会，中央组织部分管日常工作的副部长黄建发在会上说：“现在，我们党有1亿多名党员，540多万个基层党组织，这是世界上任何其他政党都不具有的强大优势。《决定》对党的组织建设作出战略部署。”

黄建发称，中共的力量来自组织，“党的全面领导、党的全部工作要靠党的坚强组织体系去实现”。

据他介绍，《决定》指出，必须体系化推进各层级各领域党组织建设，强化党组织政治功能和组织功能，确保贯彻落实中共的路线方针政策和中共中央决策部署上下协同、精准高效。

《决定》从六个方面作出部署：一是发挥中共中央和国家机关党组织表率作用。深化政治机关建设，把中央和国家机关建设成为讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。

二是强化地方中共党委功能。强调地方党委在本地区履行把方向、管大局、作决策、保落实职责，把地方党委建设成为坚决听从中共中央指挥、执行有力、管理严格、班子团结、风气纯正的坚强组织。

三是统筹推进各领域基层党组织建设。强化大抓基层鲜明导向，深入推进抓党建促乡村全面振兴，加强城市街道、社区党建工作，深化党建引领基层治理和基层政权建设。

四是突出抓好新兴领域党的建设。深化拓展新经济组织、新社会组织、新就业群体党的组织覆盖和工作覆盖，增强中共在新兴领域号召力凝聚力影响力。

五是加强中共党员队伍建设。坚持把政治标准放在首位，提高发展党员质量，优化党员队伍结构，强化党员教育管理，完善和落实党员作用发挥机制。

六是完善中共的各级组织贯通机制。坚持抓好本级、带动下级，层层抓落实，做实中共党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核，推动中共的各级组织全面进步、全面过硬。

黄建发说：“我们将按照党中央部署，认真贯彻新时代党的组织路线，把组织建强，把队伍管好，为强国建设、民族复兴提供坚强组织保证。”