中国股市持续下跌，投资者纷纷涌入追踪长期国债的交易所挂牌基金（ETF），转向走强的债券市场避险。

彭博社汇编的数据显示，10月以来，两只追踪30年期国债的中国境内ETF合计净流入资金138亿元人民币（26亿新元），为2025年7月以来最高。

资金涌入推动两只基金的市值双双创下新高。今年下半年以来，鹏扬中债—30年期国债ETF的市值增长57%，博时上证30年期国债ETF则增长68%。

经济温和增长、流动性充裕，加上境内投资者缺乏其他有吸引力的投资选择，为国债市场提供支撑。相较之下，消费持续低迷，以及市场对人工智能（AI）盈利前景的疑虑加深，推动中国股市10月跌入熊市，成为全球表现最差的市场之一。

华源证券分析师廖志明本周在报告中指出，投资者尤其青睐长期债券，这类债券在第四季仍有上涨空间。他预计，融资成本下降和债券供应减少，将推动30年期国债收益率从目前约2.05%降至年底的2%左右。

此外，债券现货和期货市场也同步走强。中债数据显示，中国五年期和七年期国债收益率星期四（10月29日）收于历史新低；10年期国债收益率为1.62%，仅比2025年初触及的历史低点高出几个基点。

随着对冲基金的投资兴趣升温，30年期国债期货持仓量也创下历史新高。

东方汇理银行驻香港策略师Jeffrey Zhang说：“相对宽松的流动性环境将继续支撑债券需求。”他指出，中国银行股表现优于大盘，也反映出境内市场对类固定收益资产的强劲需求。