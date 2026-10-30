中国今年纪念红军长征胜利90周年，中共北京市委网信办的官方新媒体账号发文称，红军长征途经贵州茅台镇时“茅台酒池洗脚”是污名谣言。

北京市网信办官方微信公众号“北京网络举报”星期四（10月29日）发布题为《打破“茅台洗脚”污名谣言》的文章。

据文章介绍，1935年3月，中央红军长征途经贵州茅台镇，长期转战加上当地潮湿多雨，大量战士脚部溃烂发炎，而部队正处在连最基本的消毒药品都极度匮乏的困境中。

文章称：“红军途经茅台的消息传出后，当年国民党方面即在报刊上刻意编造，声称红军在茅台酒的酿酒池里洗脚，甚至演绎出苏联顾问李德跳进酒池洗澡的荒唐情节。美国记者索尔兹伯里1985年出版的《长征——前所未闻的故事》亦有提及，但他本人并未亲历长征，所录不过是道听途说的传闻。”

文章随后说，实际上，在没收土豪劣绅财物时，红军发现了不少茅台酒，这些酒除部分留作军用，其他全部分给了当地贫苦群众。

文章引述中国前总理周恩来夫人邓颖超的描述：“周总理告诉大家，我们不是来喝茅台酒，而是利用茅台酒疗伤（那时茅台酒最高度数有72度）。红军能顺利到达延安，茅台酒立了很大的功劳。”

文章也指“这是缺医少药条件下的非常之举”。当时担任干部团政治教员的成仿吾回忆说：“主要是弄来擦脚，恢复行路的疲劳，而茅台酒擦脚确有奇效，大家莫不称赞。”

据介绍，1935年3月16日，红军总政治部以主任王稼祥、副主任李富春的名义发布《中国工农红军总政治部关于保护茅台酒的通知》，“民族工商业应鼓励发展，属我军保护范围，对酒灶、酒窖、酒坛、酒瓶等一切设备均应加以保护，不得损坏”，并强调只能在酒厂公买公卖。

文章因此得出结论：“纪律严明至此，酒池洗脚之说不攻自破。”

1934年10月，中共领导的中央红军在第五次反国民党军“围剿”失利后，从江西等地出发，展开历时两年的长征。1936年10月，红一、四方面军在甘肃会宁会师，红一、二方面军随后在今宁夏将台堡会师，标志红军三大主力会合，长征结束。