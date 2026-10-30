台湾知名主持人蔡康永透露，台北一同志酒吧发生执法争议，是促使他现身民进党籍台北市长参选人沈伯洋竞选活动的原因之一。

蔡康永本月4日出席沈伯洋竞选总部成立大会，引发中国大陆反弹，此事也受到两岸舆论高度关注。他接受台湾中广流行网《欸！我说到哪里了》节目主持人王伟忠专访时，进一步说明事件的背后考量。

台北市西门町一家同志酒吧10月3日被搜查，警员被指发表歧视言论及执法不当。台北市长蒋万安隔日就事件致歉，台北市政府本周四（10月29日）再度针对警方搜索西门町同志酒吧的执法争议致歉。

在星期四播出的专访节目中，早年便公开出柜的蔡康永表露对同性恋群体处境的强烈使命感。

他表示，在好不容易把事情推动到大家不再把同性恋视为可欺负、肮脏的族群后，发生西门町同志酒吧事件，“不能指望我在死掉前，看着一切再回到当年”。

对于现身沈伯洋竞选活动而引发的一系列反弹，以及在大陆的商业活动被迫中止，蔡康永坦承他的损失严重。但他表示，自己不在乎身败名裂，也不喜欢明哲保身，因为这会让他“渐渐枯萎”。

蔡康永认为，大陆市场给了他很多永远不可能再获得的经验，“但缘分到了就是到了”。

对于台湾的选举生态，蔡康永则希望参选者竞选时做到就事论事、开朗理性。他希望台湾的选举不要每次都靠“斩杀对方”才能当选，只要100个候选人中有两三个人相信这一点，他被毁掉的名声与财产就“派上用场”了。

沈伯洋星期五（30日）回应蔡康永的表态，称他的发言“非常动人”。《自由时报》报道，沈伯洋在立法院受访时呼吁政府对相关事件保持高度警惕，称营造友善环境是政府责无旁贷的责任，他未来也会继续朝这个方向努力。

沈伯洋也说，资深媒体人王伟忠所做的专访都非常专业，愿意访问不同立场的人，体现了专业媒体人的使命感。他说：“只因为做了这些访问就受到攻击，我是为伟忠哥抱不平。”