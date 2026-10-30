私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）将以40.3亿港元（6.5亿新元），收购债务缠身的中国恒大集团旗下恒大物业集团51%的股权。

综合路透社和彭博社报道，双方星期五（10月30日）发布联合公告，宣布这项交易。此次出售经过清盘人主导的竞价程序。

这项交易标志着清盘人在出售恒大资产、为债权人追讨款项方面取得重要进展。截至9月30日，清盘人已追回约4.33亿美元（5.5亿新元），不到债权人申索总额460亿美元的1%，并计划于2027年上半年开始向债权人分配回收款项。

恒大物业的出售程序启动一年多后，终于达成交易。此前，清盘人与一家有意收购的中国国企谈判破裂，随后与太盟展开独家谈判。

公告显示，太盟取得恒大物业控股权后，须就公司其余53亿股股份提出无条件收购要约。每股要约价为0.8359港元，较停牌前最后收盘价1.185港元折让29.5%，对公司的整体估值约为90.4亿港元。

恒大物业星期四停牌，等待发布公告，星期五复牌后股价下跌13.5%至1.025港元，市值约为110.8亿港元。

太盟还将在交易完成时支付5亿元人民币，用于支付CEG Holdings的部分税款、交易费用及其他负债。

太盟在公告中说，恒大物业在中国各地管理多元化的物业组合，业务带来稳定、持续的收入。取得公司控股权，将消除中国恒大及CEG Holdings清盘带来的相关不确定性，并有望增强市场信心。

太盟计划维持恒大物业在香港的上市地位，除将在收购守则允许的最早时间提名新董事外，目前不打算对公司的业务或员工队伍作出重大调整。

交易仍须获得中国反垄断审批，并满足其他条件。若相关条件未能在2027年2月12日前达成或获豁免，交易各方可终止协议。

恒大曾是中国规模最大、增长最快的房地产开发商之一；在北京六年前大幅收紧房地产行业监管后，恒大总额约3000亿美元的债务大多陷入违约。