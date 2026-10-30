台湾军队霸凌事件频传，近半个月内就有三人自伤死亡，引发社会关切。在野的国民党批评国防部长顾立雄在2013年洪仲丘事件时高喊军中人权，“今天自己当上国防部长，竟然变得如此傲慢”。

综合《自由时报》《联合报》和台湾中央广播电台报道，台军近三年发生60起自伤死亡案件，特别是近半个月就有三人自伤离世，其中陆军206旅在9月30日发生王姓女中尉坠楼轻生事件，有录音档曝光女中尉生前疑似遭言语霸凌。

顾立雄星期四（10月29日）在立法院面对国民党立委徐巧芯询问此案，遭徐巧芯质疑他“胡说八道”，引发顾立雄激动高声反呛“不应人身攻击”，两人接着爆发激烈口角。

徐巧芯质疑部队心辅制度失灵，对顾立雄备询时云淡风轻谈此案表达不满。顾立雄则大声回应，“你怎么可以说我胡说八道，我哪一点胡说八道”。徐巧芯批评：“你国防部长嚣张是不是？半个月三条人命，你有没有良心啊？”

徐巧芯更说：“洪仲丘事件时所有人上街头，怎么样去争取的？你（顾立雄）当时站在什么立场和角度？”

在2013年国民党籍前总统马英九执政时期，台湾发生义务役士官洪仲丘因操练过度死亡的事件，社会强烈挞伐，导致时任国防部长下台。

顾立雄星期五（10月30日）赴立法院备询前受访时称，对于年轻生命的丧失感到非常不舍。他指出，在王姓女中尉轻生前已有心辅官介入，但仍发生憾事，令人痛心。国防部调查后，确认有相关管理疏失、心辅机制也有精进空间，目前已将206旅旅长与政战主任调离现职。

国民党文传会主委陈以信随后称，2013年洪仲丘事件，时任民进党主席苏贞昌批马英九三军统帅失能，民进党立委高喊军中人权，要求彻查究责，当年两任国防部长先后下台。 “最讽刺的是，顾立雄当年还受邀到民进党中常会专门报告军中人权改革。13年前高喊军中人权的顾立雄，今天自己当上国防部长，竟然变得如此傲慢。”

陈以信说，顾立雄不能只会惩处基层、自己置身事外，更应向家属诚恳说明，彻查真相并负起政治责任。 “当年洪仲丘案要部长下台，今天女中尉丧命却只要基层负责。民进党在野时高喊人权，执政后只顾护航，这不是双重标准，什么才是双重标准？”

生活遇到困难的人，可拨以下热线求助：

●新加坡援人机构（SOS）：1767；关怀短信（CareText）：9151-1767（均提供24小时服务）

●全国心理援助服务：1771或WhatsApp短信（6669-1771）

●妇女行动及研究协会（AWARE）：1800-777-5555（妇女援助专线）

●关怀辅导中心：1800-353-5800

●心理卫生学院：6389-2222

●新加坡心理健康协会：1800-283-7019