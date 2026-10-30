全球人工智能（AI）股抛售加剧，拖累台湾股市星期五（10月30日）开低走低，加权指数收跌1156.5点，跌幅2.49%，报45211.83点。

综合彭博社和《自由时报》报道，台股当天成交额为8777.3亿元新台币（343亿新元）。加权指数盘中一度下跌3.5%，降至8月25日以来最低水平，较10月6日创下的历史高点下跌逾10%。

随着投资者愈发担忧融资成本上升、AI支出庞大，以及部分企业业绩逊于预期，美国隔夜又有一批企业业绩令人失望，加速资金撤出AI股，转向美国国债等避险资产。

台积电和台达电子是星期五拖累加权指数最多的两只股票，盘中分别一度下跌2.3%和9.8%。联发科则下跌5.9%。

这轮抛售凸显市场对AI投资的忧虑日益加深。台湾拥有覆盖较广的科技供应链，许多投资者认为，相较韩国，台湾是布局AI主题的更优选择。不过，这一优势仍未能帮助台股抵御全球抛售潮。

瑞联银行董事总经理凌炜森说：“台股这轮抛售主要由市场情绪驱动，受到全球AI股走势影响。尽管台湾市场的基本面持续改善，但即使狂奔的兽群跑错了方向，也不要挡在它们前面。”

他说，大型云端服务商继续承诺推进资本支出计划，加上企业经营前景日趋明朗，进一步增强了投资台股的理由。