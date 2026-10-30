中共二十届五中全会递补进入中央委员会的10人，以1965年后出生者占大宗，外界也开始观察中共二十一大后的接班梯队。台湾学者分析，1967年以后出生的中共干部有望成为第七代领导人，但目前担任省委书记者仍少，多数赶不上明年二十一大进入政治局，较可能在二十一大至二十二大之间逐步获得重用。

中共二十届五中全会星期四（10月29日）在北京闭幕，会议通过《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，并决定二十一大于2027年下半年在北京召开。全会增选中央军委副主席张升民为政治局委员；并递补10名候补中央委员为中央委员，其中四人是“70后”，另有五人出生于1960年代中后期。

此外，公报还提出提高培养选拔优秀年轻干部质量，但若与早些年相比，目前还未看到大量较年轻的干部走上重要岗位。

台湾政治大学国际关系研究中心星期五（10月30日）举行座谈会，邀请学者解读这次中共五中全会的党政信息。

曾任国民党大陆事务部副主任的致理科技大学国际贸易学系教授张弘远在会中分析，外界关注二十一大是否出现跨世代接班，但从目前干部分布看，第七代领导干部仍缺乏足以直接跃升政治局的地方主政历练。

他指出，1967年以后出生的干部，在省委书记层级的人数很少，较集中在省长职位，也有少数人在中央部委任职。按中共过往人事升迁路径，进入政治局通常须先历任省委书记；“如果省长短期内直接入局，升迁速度可能过快”，不符合中共一贯的用人节奏。

张弘远并点名王志军、李乐成、周祖翼等人，称这批干部未来五至六年仍有政治发展空间。三人目前分别担任湖南、安徽、河南省委书记，均出生于1965年，现年61岁。

张弘远说，中共第七代领导人应具有年轻、背景多元及经过专业训练等特点，但高层的人事安排仍以掌握国安、军队及警察等“硬权力”为优先。他研判，新一代领导人进入政治局后，角色或先偏向象征性，权力交接则以稳定和服从为考量。

台湾政治大学国际关系研究中心10月30日举办座谈会，邀请学者解析中共二十届五中全会释出的中共党政走向信号。左起为政大国关中心副研究员曾伟峯、致理科技大学国际贸易系教授张弘远、政大东亚研究所特聘教授寇健文、法国CY塞尔吉－巴黎大学教授张伦、国防安全研究院国家安全研究所副研究员王占玺、国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员梁书瑗。（缪宗翰摄）

政大东亚研究所特聘教授寇健文同样认为，中共第七代领导干部在二十一大直接入局的可能性有限。从目前履历看，1967年以后出生者在省委书记层级人数稀少，许多人可能要到二十一大后累积资历，才有机会在二十二大进入政治局。

他也认为，让年轻梯队延后接班，既符合中共高层培养与考核干部所需时间，也可避免新秀过早形成独立政治影响力。

政大国关中心副研究员曾伟峯则认为，接班梯队未必由一名已公开指定的人选领衔，而可能是一批经由思想培训、考核并选拔产生的干部。

他把五中全会定位为中共总书记习近平“制度化长期执政”的重要一步，二十一大将换届不接班，但高层将从二十一大晋升的新一代干部中，用党建思想进一步挑选真正接班人。

寇健文研判，未来一年中共仍可能有官员落马，二十一大前的政治气氛预料持续紧绷。至于第七代领导干部何时进入权力核心，他认为，“与其将二十一大视为接班定局，不如观察新任省级领导如何累积省委书记经验，以及二十一大后的人事调整”。