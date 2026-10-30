德国总理默茨访问日本时称德日两国虽相距遥远，但却像邻居一样亲近。中国《环球时报》批评，默茨对日本首相高市早苗的奉承，超出了正常的“套近乎”，是一种典型的政治轻佻。

据德国之声报道，默茨于本周三至周四（10月28日至29日）访问日本，这是他上任以来首次访日。在一场记者会上，默茨形容德国与日本虽然相隔约9000公里，却像邻居一样亲近。他强调，两国不仅拥有共同的根本利益，也共享价值观，日本是德国特别重要的伙伴。

高市早苗也在同一场记者会上表示，非常高兴日本和德国作为共享共同价值观与原则、志同道合的国家，能够以“高级伙伴”（premium partner）的身份，向世界展示双方牢不可破的纽带。

对此中国媒体《环球时报》星期五（30日）发快评称，外交场合表达亲近本不奇怪，但是把相距9000公里的两个国家说成“邻居”，并且以“共同价值观”为名推进一系列具有明确指向性的安全与经贸安排，就不仅仅是修辞问题了。

评论质疑，高市政府上台以来，日本在错误史观、“再军事化”等方向苗头明显，周边国家纷纷保持了警惕。“默茨此刻强调与日本的‘共同价值’，是希望亚洲各国如何看待德国？”

《环球时报》还说，“两个二战战败国在军事合作上如此急切地走向前台，又都选择性地突出所谓‘共同价值观’、刻意回避战后国际秩序的军事约束，这本身就足以让国际社会保持警觉”。

评论认为，默茨对高市的奉承，超出了正常的“套近乎”，是一种“典型的政治轻佻”。

评论说，中国从不反对其他国家发展正常关系，但任何合作如果以针对中国为潜台词，就偏离了正常国家间关系的轨道。“德国工商界普遍期待默茨此次亚洲行能稳住订单、打通供应链，但默茨显然没有在这次访问中表现出成熟政治人物应有的理性。”