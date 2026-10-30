在需求减弱、成本上涨与竞争加剧的多重压力下，中国家电生产商和零售商预计今年的“双11”销量不乐观，甚至有厂商担忧可能遭遇“有史以来最难做的双11”。

据第一财经报道，中国多位家电生产商和零售商面临多重压力，一方面，存储晶片等原材料价格上涨推高生产成本；另一方面，终端需求趋弱，家电厂商仍不得不通过降价争夺市场。

据报道，一家小家电企业的国内营销负责人称，今年双11有些卖不动，成本上涨、价格下探和需求减弱形成三重压力。去年成本上涨并没有直接反映到产品售价上，价格下探尚能刺激需求，但今年终端需求本身就在减弱。“今年算是有史以来最难的一年双11。

但行业预计商家仍然会为了大促不计成本。中国家电行业自媒体“艾肯家电网”10月中旬报道，“双11”是中国今年家电第四季度的最后一战，对于价格战还打不打的问题，受访的多位商家都给出了几乎一致的判断——必打。

报道指出，今年前八个月，中国国内家电市场(不含3C)全品类零售额为5477亿元（人民币，1050亿新元），同比下滑9.7%，情况在9月、10月也未见好转。

一位四川乡镇经销商李老板说，9、10月销量都不佳，因此他判断：“双十一估计厂家会不计成本。”