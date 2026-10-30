香港宏福苑独立委员会调查报告出炉，继特首李家超率领一众官员道歉后，保安局局长邓炳强、商务及经济发展局局长丘应桦再度向公众道歉。香港媒体称，高官集体鞠躬，是香港回归中国以来首见。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港大埔宏福苑火灾调查报告星期四（10月29日）出炉，港府星期五（10月30日）举行专题记者会进一步阐述改革措施，财政司副司长兼署理房屋局局长黄伟纶及发展局局长宁汉豪在记者会开场发言时，先后再就大埔宏福苑火灾道歉。

邓炳强和丘应桦星期五在记者会阐述打击楼宇维修围标措施前，也再度向公众道歉。邓炳强说，作为问责团队一员，再次向广大市民道歉，会按行政长官要求在岗位全力以赴。丘应桦称，作为政治问责团队，向灾民及广大市民道歉。

宏福苑是在去年11月26日发生五级大火，导致168人死亡，成为香港近年最严重的火灾事故之一。李家超过后成立独立委员会调查事件起因、相关责任及提出防止类似事件再次发生的建议。委员会已于10月22日提交报告。

李家超星期四率领多名主要官员举行记者会，公布报告主要内容及政府跟进措施。他在记者会开始时说，作为行政长官及特区政府之首，他对事件深感难过，要代表政府向灾民及广大市民致歉。随后他与七名官员一同站立，在传媒镜头前深深鞠躬。

延伸阅读 香港房屋局局长何永贤为宏福苑大火承担政治责任请辞

李家超指出，虽然宏福苑大火不涉及房屋局局长个人犯错，但考虑到宏福苑属于房屋局辖下独立审查组负责执行楼宇监管的物业，局长应承担政治责任。房屋局局长何永贤星期三（10月28日）向他提出辞呈，表示愿意承担政治责任，他已接纳其请辞，并委任财政司副司长黄伟纶兼任房屋局局长职务。

《星岛日报》指出，香港特首率领司局长向灾民及市民鞠躬道歉，这一举动相当罕见。港府过往小至行政管理不当，大至修例风波，也曾经口头或书面致歉，但涉及高官“90度鞠躬”致歉，上一次已是2002年。高官集体鞠躬，“更是回归以来前所未见”。