中共总书记习近平说，越是长期执政，越要增强忧患意识，持之以恒推进全面从严治党。他强调，要坚持党性党风党纪一起抓，正风肃纪反腐相贯通，强化教育管理监督，同时也要主动接受人民监督，虚心听取群众批评。

据新华社星期五（10月30日）报道，中共中央8月21日在中南海召开党外人士座谈会，就中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见建议。习近平主持座谈会，中共政治局常委王沪宁、蔡奇、李希等人出席。

习近平在会上说，治国必先治党，强国必先强党。越是长期执政，越是承平日久，越是环境复杂，越要增强忧患意识、做到居安思危，持之以恒推进全面从严治党，确保中国共产党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

他指出，办好中国的事情关键在中国共产党、关键在全面从严治党。中共十八大以来，中共坚定不移推进全面从严治党，中国共产党在革命性锻造中更加坚强有力。

习近平说，随着世情国情党情发生深刻变化，全面从严治党面临许多新情况新问题。要站在保持党的先进性和纯洁性、巩固党的执政地位、实现党的使命任务的战略高度，坚定信心、保持定力，切实把中国共产党治理好、建设强。

谈及如何解决党内突出问题，习近平说，要坚持目标导向和问题导向相结合，把党情的新变化和党的建设面临的新形势把握准、分析透，结合新的实际研究有效管用的对策举措。

他说，解决党内存在的问题，首先要立足于中国共产党的自身力量，不断实现党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高；还要依靠人民的支持，主动接受人民监督，虚心听取群众批评，把人民群众的拥护和支持转化为持之以恒推进全面从严治党的强大动力。

习近平提到，推进新时代党的建设新的伟大工程，必须坚持系统思维，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进。要深入学习贯彻新时代党建思想，坚持和加强党中央集中统一领导，坚持严的基调不动摇，健全全面从严治党体系，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。

他还说，要坚持党性党风党纪一起抓，正风肃纪反腐相贯通，把管人、管事、管权有机结合起来，把锤炼党性、提高能力、净化生态统一起来。要坚持以上率下，从领导干部抓起严起，强化教育管理监督，引导党员、干部做到慎独慎初慎微、自重自省自警自励。

习近平也要求，坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度。希望各民主党派、工商联和无党派人士不忘多党合作初心，坚定拥护中国共产党领导，不断夯实共同思想政治基础，积极建言资政，发挥好民主监督职能，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

座谈会上，各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表先后发言，对中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定稿表示完全赞同，并就树立和践行正确政绩观、强化政治引领、推动人民监督与党的自我革命同向发力、优化考核评价和问责机制、加强对权力运行的制约和监督等提出意见建议。