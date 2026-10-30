中国国务院新闻办公室原主任赵启正说，与上世纪八九十年代相比，特朗普第一任期以来的中美关系“比较冷”。他以美国前国务卿基辛格为例，呼吁寻找一批真正懂中国的年轻一代美国人，“将中美关系温暖下去”。

赵启正星期五（10月30日）出席由澎湃新闻和上海国际问题研究院联合主办的“中美跨代际对话2026——寻找‘基辛格’”活动，分享他和基辛格的交往故事，并回顾中美关系变迁。

86岁的赵启正曾任中共上海市委常委、上海市副市长、浦东新区管委会主任，参与浦东开发开放的早期工作。他于1998年至2005年任国新办主任，推动新闻发言人制度改革，主张公开政务信息、尊重公众知情权。他也曾任中国全国政协常委、外事委员会主任。

赵启正与基辛格见面超过10次，基辛格还曾称他为“浦东先生（Mr. Pudong）”。

谈及中美关系的发展变迁，赵启正认为，上世纪八九十年代，两国关系总体向好、双方往来频繁，但美国总统特朗普第一任期以及前总统拜登执政之后，中美关系遭遇波折，出现不少对抗性言论，关税摩擦也给两国相处蒙上阴影，双方往来减少。

在他看来，未来中美不能寄希望于出现单独某一位“基辛格”式的人物，而是要寻找一批“基辛格”，即一批真正懂得中国的年轻美国人，促进两国关系回暖。

中美元首今年在半年内实现历史性互访，双方同意构建“基于尊重、公平、对等的建设性战略稳定关系”。今年底前，两国元首预计还将在亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议和二十国集团（G20）峰会期间再次会面。

这场中美跨代际对话在上海锦江饭店小礼堂举行。1972年时任美国总统尼克逊访华，中美在此发表第一份《中美联合公报》，也就是著名的《上海公报》。

据澎湃新闻报道，在活动的主对话环节，南京大学中国南海研究协同创新中心执行主任朱锋指出，基辛格当年推动中美关系走近有特定的冷战地缘背景，中美有共同外部安全关切。

但朱锋指出，当下很难再复刻依靠 “共同敌人”形成战略团结的旧模式，因此在欢迎新的“基辛格”出现的同时，必须换一种思路理解基辛格留下的遗产。

他说，基辛格遗产的核心，首先在于重视中国绵延千年的历史与文明，理解中国崛起背后深厚的文明根基；其次是“相互共享的，富有人文意义的互相尊重”。

朱锋认为，与其单纯等待标志性人物出现，更要依靠务实主义，为双边关系创造新动力，同时重视人文交流这座关键桥梁。

他也对当前中美青年留学往来下滑的趋势表达担忧，认为青年层面的相互感知持续走弱，会长期损害两国关系根基，需要各方持续发力稳住并拓宽人文往来渠道。

对于中美下一代“搭桥者”如何让两国相向而行，斯坦福大学教授、美国国务院前助理国务卿冯稼时（Thomas Fingar）在同场对话上说，搭桥者需要有坦诚沟通的勇气，沟通的目标不在于争辩对错，而是识别阻碍、共同解决问题。

他认为，基辛格留给后来者最重要的启示，正是这种直面分歧、务实对话的精神。