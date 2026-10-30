中国大陆科技巨头字节跳动旗下短剧应用“红果短剧”，连日来持续位列台湾应用商店下载榜首。亲蓝台媒称，中国大陆对台湾的文化影响力，已进入一个更被广泛接受的层次，但这不代表政治警惕会消退。

台湾《商业周刊》报道，台湾苹果应用商店（App Store）和谷歌安卓应用商店（Google Play）的免费榜第一名，在10月19日同时换成了“红果短剧”这一简体中文应用。

星期五（10月30日）下午4时的搜索结果显示，红果短剧仍位列台湾两大应用商店的免费应用下载榜首。排名前10的应用中，还有以年轻用户为主的中国大陆视频网站哔哩哔哩（B站）。

亲蓝的《联合报》星期四（10月29日）发表评论文章称，红果短剧在台湾的崛起并非“又一个中国大陆影音平台偶然崛起”的个案，而是大陆文化产品在台湾已经有广大消费市场及接受度。

文章称，中国大陆对台湾的文化影响力，已不同于绿营部分人士还在高呼的“警惕大陆用语”、“反对小红书”，而是进入一个更被广泛接受的层次。 “陆剧也好、红果短剧也好，大陆文化产品的流行固然不代表台湾对大陆政治警惕会消退，但绿营惯用的‘支语警察’式反中，在更年轻一代的受众看来可能日益反感。”

文章还说，中国大陆在许多台湾阅听众眼中，已不只政治性，政治厌恶与消费大陆文化同时并行，是一种日常的“正常存在”，政治对立也难以阻止这个情况。 “民进党该思考，自己是否能坦然接受：台湾人眼中的大陆，已不只有政治。”

第一财经星期四报道称，从用户总使用时长维度计算，红果已成为中国大陆移动互联网使用时长排名第四的应用，仅次于短视频平台抖音、通讯软件微信和抖音极速版，其中两款抖音应用和红果短剧一样都是字节系产品。

报道称，在市场扩张的同时，行业治理也在持续加强。中国国家广播电视总局披露，今年以来，中国全网下架违规微短剧6.8万部，督导平台处置违规账号1200多个，其中九成以上相关内容为人工智能（AI）短剧。

中国国家广播电视总局网络视听节目管理司司长王小亮此前说，平台应落实内容管理主体责任，持续净化行业生态，同时推动微短剧精品化、大众化、国际化发展，并用好AI技术带来的新机遇，巩固微短剧出海优势。

除了中国大陆和台湾以外，红果短剧目前在新加坡、马来西亚、香港、澳门等多地的应用商店排行中，均位列前茅。

中国自媒体人秦朔星期一（10月26日）在微信公众号“秦朔朋友圈”发表《可怕的红果与中国互联网的字节时间》一文。文章引述第三方数据称，今年7月，中国移动互联网使用时长排名前50的应用中，字节系产品的时长份额达40.9%，过去多年凭借微信等国民应用“称霸”中国互联网的腾讯只占29.1%。

秦朔的文章将矛头对准红果短剧，称这款应用人均单日使用时长惊人，今年2月就达到125分钟，超过抖音和微信，并指“字节与生俱来的基因就是用算法拿捏人性，其对人性的理解和把控可谓登峰造极”。

这篇文章引发字节跳动（抖音集团）副总裁李亮与秦朔激烈交锋。李亮从星期二（10月27日）起多次公开反驳，称“中国互联网的字节时间”的定性“极不严谨，纯属瞎扯”，并指“用心险恶的捧杀我们坚决批驳”。

搜狐科技前副主编创办的科技自媒体“开柒”分析，字节急于否认自己的领先地位背后，是对垄断和市场支配地位等话题的敏感。 “过去几年，中国互联网行业经历了反垄断监管的强化。对于头部互联网公司而言，市场份额过高、竞争优势过于突出，有时候并不完全是一件好事。”