（香港综合讯）中国大陆投资者正以五年多来的最快速度撤出香港股市，与此同时，大批资金正在涌入追踪长期国债的交易所交易基金，在上涨的债市中寻求避险。

彭博汇编的数据显示，截至星期四（10月29日），中国大陆交易者10月以来通过交易互联机制卖出240亿港元（39亿新元）的港股。按此趋势，本月港股资金流出规模有望创下2021年以来的最高纪录。

受人工智能（AI）概念热度降温以及融资成本上升的影响，港股已连续三个月下跌。恒生指数本月已累计下跌6.7%，创下自6月以来的最大单月跌幅。恒生科技指数也几乎抹去2024年9月北京推出大规模货币刺激政策以来的全部涨幅。

中国大陆投资者向来是港股的坚定买家，在市场低迷时期起到支撑作用，他们的撤离对香港而言并非好兆头。从历史经验来看，一旦来自大陆的资金转为净流出，恒生指数往往会经历持续的回调。

加拿大皇家银行财富管理（亚洲）高级投资策略师段乃榕认为，在港股真正见底之前，香港市场可能还会进一步回调10%至15%，“市场目前对美国国债收益率的变动以及资金流向动态依然相当敏感”。

科技股在此轮抛售中受创最重，晶片制造商中芯国际、电商平台阿里巴巴以及电动汽车制造商小米等，均遭到大陆投资者的大举抛售。

法国巴黎银行亚太区股票衍生品策略师刘斯嘉指出，不少港股投资者担心企业较高的资本支出（Capex）可能会挤压利润率。

此外，港股三季度财报季开局表现平平，加上北京在推出强有力财政刺激措施方面持审慎态度，也令投资者失望。

中国平安本周公布的财报显示，受投资收益下滑影响，公司利润大幅缩水；青岛啤酒的业绩表现也不及市场预期。

随着A股与港股持续下跌，中国投资者正在大举买入追踪长期国债的交易所交易基金（ETF），在债市上涨行情里寻求避险。

彭博汇编的数据显示，两只与30年期国债挂钩的境内ETF在10月净流入资金138亿元人民币（26亿新元），创2025年7月以来最高水平。

这一波资金流入，已推动两只与国债挂钩基金的市值均创下历史新高，自今年下半年以来，鹏扬中债-30年期国债ETF已上涨57%，博时上证30年期国债ETF上涨68%。

华源证券固收首席分析师廖志明在报告中称，投资者尤其青睐期限较长的债券，这类债券在第四季还有进一步上涨的空间。

他预计，降低借贷成本以及债券供应减少将推动30年期国债收益率在年底前迈向2%，目前在2.05%左右。