中国驻韩国大使馆委托进行的一项民调显示，逾七成韩国受访者希望韩中关系维持现有水平或更加密切，支持两国开展经贸与科技合作的比例也均超过七成。

据韩联社报道，民调机构盖洛普韩国（Gallup Korea）在10月1日至7日，向1000名韩国人开展对华认知调查，受访者涵盖不同年龄、性别、地区及政治倾向的群体。调查的置信水平为95%，抽样误差为正负3.1个百分点。

对于韩中关系的期待，38.3%的受访者希望维持现有水平，35.5%希望两国关系更加密切，两者合计73.8%。合作方面，80.8%支持韩中经贸合作，72.4%支持科技合作；另有46.1%称考虑赴华旅游。

对于如何处理对华、对美关系，42.7%的受访者认为不应选边站队，应审慎应对具体问题；31.6%主张平衡发展对华、对美合作。

调查也显示，新闻媒体是受访者形成对华认知的主要途径，占48.4%；其次是社交媒体，占21.4%。

在妨碍形成对华正面认知的因素中，选择“涉华负面舆情”的受访者最多，占23.3%；其次是“政治体制差异”和“韩中具体争端”，分别占21.6%和21.1%。

至于提高对华好感的优先事项，27.7%的受访者期待两国妥善解决分歧，23.4%希望减少虚假信息，20.1%希望增加务实合作成果。

中国驻韩国大使馆认为，调查结果反映出韩中关系改善背景下民意的积极变化，也为深化各领域务实合作增添信心。使馆并指，消除对华认知偏差、增进两国民众相互理解仍需共同努力，并呼吁双方扩大交往、深化互信，让两国关系发展成果更多惠及民众，让民心相通成为中韩关系迈上新台阶的坚实基础。