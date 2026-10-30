中国证监会党委召开会议传达贯彻中共五中全会精神，要求深刻反思易会满等案件教训，全力稳市场稳预期，持续提升资本市场韧性和信心。

中国证监会党委书记、主席吴清星期五（10月30日）主持召开党委（扩大）会议，认真传达学习中共总书记习近平重要讲话和中共二十届五中全会精神，研究部署贯彻落实举措。

会议提出，要把增强党性作为根本性任务，在强化思想政治建设上从严；狠抓“关键少数”，在加强领导班子建设上从严。

会议要求，深刻反思易会满、王会民、王建军、方星海案件教训，深化以案促改促治，坚持从证监会党委班子自身严起，严格落实中央八项规定精神，严格贯彻执行民主集中制，扎实做好对下级“一把手”监督谈话，强化各级领导干部教育管理监督。

会议要求，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，牢固树立大局意识、系统观念，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。

中国主要指数10月集体收跌，双创指数月跌超23%，创业板指较今年6月的历史高点跌幅超44%，深成指、中证500、中证2000均跌超15%。