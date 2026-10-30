香港宏福苑大火独立委员会调查报告公布后，港府宣布将楼宇大型维修工程围标行为列为刑事罪行，并争取明年4月前通过相关修例。

宏福苑大货事发近一年后，调查报告星期四（10月29日）出炉。《明报》报道，香港保安局局长邓炳强星期五（30日）称，港府会修改《竞争条例》，并会将新刑事罪行纳入《有组织及严重罪行条例》下的指定罪行。

竞委会行政总裁毕仲明说，会尽快到立法会讨论相关修例建议，之后会再咨询利益相关方，争取明年4月前通过修例。

具体而言，港府建议订立新的刑事罪行将会针对楼宇大型维修工程，包括前期工作和顾问服务，涵盖围标、合谋定价、瓜分市场等严重反竞争行为，建议最高刑罚包括10年监禁、罚款最多1000万元（港元，162.8万新元），或是违法所得商业得益的三倍，或违法期间每年度本地营业额的50%。

特区政府也建议优化《竞争条例》现行相关民事责任制度，包括提高罚款、延长取消出任公司董事的时限至15年。

邓炳强说，反围标的新刑事罪行纳入《有组织及严重罪行条例》下的指定罪行，可让执法部门动用独有权力打击罪行，包括要求提交资料和物料、没收相关犯罪得益。他也说，会采用刑事及民事“双轨执法模式”打击围标活动，又警告所有相关持份者不应从事非法围标行为。

位于大埔的宏福苑去年11月26日发生五级大火，导致168人死亡，是香港近年最严重的火灾事故之一。