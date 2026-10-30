港府拟将楼宇大型维修围标入刑 争取明年4月通过修例
香港特区政府星期五（10月30日）举行专题记者会，进一步阐述在宏福苑火灾独立委员会报告建议的基础上推出的改革措施。保安局局长邓炳强就“打击楼宇维修工程围标措施”进行具体讲解。 （香港中通社）
香港宏福苑大火独立委员会调查报告公布后，港府宣布将楼宇大型维修工程围标行为列为刑事罪行，并争取明年4月前通过相关修例。
宏福苑大货事发近一年后，调查报告星期四（10月29日）出炉。《明报》报道，香港保安局局长邓炳强星期五（30日）称，港府会修改《竞争条例》，并会将新刑事罪行纳入《有组织及严重罪行条例》下的指定罪行。
竞委会行政总裁毕仲明说，会尽快到立法会讨论相关修例建议，之后会再咨询利益相关方，争取明年4月前通过修例。
具体而言，港府建议订立新的刑事罪行将会针对楼宇大型维修工程，包括前期工作和顾问服务，涵盖围标、合谋定价、瓜分市场等严重反竞争行为，建议最高刑罚包括10年监禁、罚款最多1000万元（港元，162.8万新元），或是违法所得商业得益的三倍，或违法期间每年度本地营业额的50%。
特区政府也建议优化《竞争条例》现行相关民事责任制度，包括提高罚款、延长取消出任公司董事的时限至15年。
邓炳强说，反围标的新刑事罪行纳入《有组织及严重罪行条例》下的指定罪行，可让执法部门动用独有权力打击罪行，包括要求提交资料和物料、没收相关犯罪得益。他也说，会采用刑事及民事“双轨执法模式”打击围标活动，又警告所有相关持份者不应从事非法围标行为。
位于大埔的宏福苑去年11月26日发生五级大火，导致168人死亡，是香港近年最严重的火灾事故之一。