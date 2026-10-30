中共二十届五中全会审议通过《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》（以下简称《决定》），从党建、治吏到反腐，对新阶段管党治党作出系统部署。

中共中央星期五（10月30日）举行新闻发布会，由中央纪委、组织部、宣传部、中央政策研究室及中央党校负责人解读全会精神。综合各部门负责人阐述，此次治党部署贯穿一条主线：以习近平党建思想为指导，以增强党性为根本性任务，以从严治吏为重点，以正风肃纪反腐为抓手，并通过健全制度和监督体系压实管党治党责任。

受访学者认为，中共十八大以来，党员干部行为规范、监督机制及违纪处理程序已日益制度化；五中全会强调全面从严治党，旨在为明年下半年召开的中共二十一大铺路。

中央政策研究室主任唐方裕在发布会上说，《决定》起草工作以习近平党建思想为指导，将其贯彻到文件各项部署中；由习近平担任起草组组长，亲自谋划、全程指导、把关定向，在文件起草中“倾注了大量心血，发挥了决定性作用”。

这也是中共十八大以来，中央全会首次审议通过以持之以恒推进全面从严治党为主题的《决定》。

中共中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平指出，增强党性是全面从严治党的根本性任务。《决定》要求把党性作为干部考察和党员民主评议的重要内容，并将党性鉴别结果用于干部选拔任用、评优评先。

他强调，要严格执行民主集中制，加强对“三重一大”事项的监督，规范“一把手”履职用权，并加强对同级领导班子的监督。“三重一大”指重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项以及大额度资金运作事项。

中央组织部分管日常工作的副部长黄建发强调，全面从严治党的关键在从严治吏。《决定》要求坚持正确用人导向，选拔对党忠诚、表里如一、担当尽责、实绩突出、清正廉洁的干部；坚决不用畏难避事、庸懒无为、作风飘浮者，坚决清除对党不忠、阳奉阴违、以权谋私者。

针对干部“怕问责、不敢为”，黄建发在回答《联合早报》提问时，将不作为归纳为三种情况：精神懈怠、不愿为；害怕出事、不敢为；能力不足、不善为。他强调，“严并不是要把大家管死”；从严管理既是“紧箍咒”，也是好干部的“护身符”；严惩腐败变质干部，也是对好干部的激励和保护。

为此，《决定》要求树立讲担当、重担当的用人导向，改进政绩考核、纠治政绩观偏差，解决“干多干少、干好干坏一个样”的问题，并健全担当作为激励和保护机制。黄建发说：“干部为事业担当，组织为干部担当。”

他也强调，要严肃查处诬告陷害行为，为受到不实举报的干部澄清正名，做到为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。今年开展的树立和践行正确政绩观学习教育，为地方各级领导班子换届和“十五五”开局起步提供有力保障。

中央纪委副书记、国家监委副主任张福海说，中共十八大以来，全国纪检监察机关查处“四风”问题164万4000起，批评教育和处理225万7000人；立案810万5000件，处分792万2000人，其中中管干部963人。

他指出，当前反腐败斗争形势仍然严峻复杂，必须保持惩治腐败高压态势，重点查处政治问题和经济问题交织、政商勾连、资本向政治领域渗透等问题，深挖新型腐败和隐性腐败。

他将中国特色反腐败道路概括为三项原则：坚持中共中央集中统一领导、标本兼治，以及一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。在监督方面，《决定》要求做实党委（党组）全面监督，统筹纪律监督、监察监督、派驻监督和巡视监督，健全基层监督体系，并推动党内监督与各方面监督深度融合。

中央党校（国家行政学院）分管日常工作的副校长（副院长）谢春涛说，《决定》从完善党内法规制度体系、增强制度执行力和破除潜规则三方面作出部署，并要求通过党务政务公开、加强教育引导等措施破除潜规则。

在压实管党治党责任方面，《决定》明确党委（党组）主体责任、纪委监督责任、书记第一责任人责任、班子其他成员“一岗双责”及党员、干部具体责任。县级以上党委（党组）每年至少听取一次班子成员履责情况汇报；下级纪委（派驻纪检监察组）每半年至少向上级纪委（派出机关）报告一次党委（党组）班子成员特别是“一把手”履职用权情况，以及自身履行监督责任情况。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中向本报分析，五中全会重申全面从严治党，意在确认十八大以来从严治党路线的正确性，并为二十一大铺路；一方面要求干部贯彻落实中央决策部署，要有看齐意识，另一方面通过追查违纪违法问题，警示退休干部与中央保持一致。

张执中认为，随着《决定》进一步压实管党治党责任，未来被处理的中央委员和候补中央委员人数是否超过此次全会的34人，值得关注。