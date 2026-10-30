中国社会组织数量连年下降，官方出台社会组织注销指引，称可便于长期不开展活动、名存实亡的“僵尸型”低效无效社会组织有序出清。

据新华社星期五（10月30日）报道，中国民政部近日印发《社会组织注销指引》，围绕社会组织注销事由、清算流程、注销登记、特殊情形申请指引等作出要求。这是民政部首次就社会组织注销工作作出综合性、指导性规范。

报道称，中国社会组织发展总体健康，但也存在一些长期不开展活动、名存实亡的“僵尸型”低效无效社会组织，其不仅挤占社会资源、增加行政成本，还潜藏风险隐患。同时，一些自愿解散的社会组织也希望有明确、清晰的退出路径。指引的出台，将便于相关社会组织及时、有效、稳妥地退出。

中国活跃的社会组织数量持续下降。据民政部去年10月公布的数据，2021年至2025年，中国共累计整治7.5万家“僵尸型”社会组织，同时打击整治非法社会组织8000余个。

据财新网报道，截至2024年底，中国社会组织总量为87.18万个，较2023年下降1.11%，自2022年起连续三年负增长。

中国社会科学院社会学研究所研究员杨团等人编撰的《慈善蓝皮书：中国慈善发展报告（2025）》显示，社会服务机构数量减少较为明显，而社会团体及基金会的数量仍有所增加，社会捐赠总量下行。