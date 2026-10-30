位于上海市黄浦区复兴公园的大型音乐酒吧INS Land，又称上海INS新乐园，被媒体称为中国最火夜店，年营收达到1.5亿美元（1.92亿新元）。

据《彭博商业周刊》报道，上海复兴公园内一栋七层高的巨型建筑是每天夜幕降临后，20多岁年轻人的聚集地。

上海INS新乐园是面向成年人的娱乐综合体，汇集了20个娱乐场所，包括九家提供DJ演出和现场表演的夜店。NBA球星詹姆斯·哈登（James Harden）和韩国流行音乐偶像王嘉尔（Jackson Wang）等名人也会不时现身。

这里还有水烟休闲吧，以及一款能够让顾客像使用约会软件Tinder一样，即时配对交友的应用程序。

报道称，与男性主导的传统中国夜店文化不同，INS并不过于强调通过昂贵的酒水消费和贵宾卡座彰显身份。此外，INS也没有聘用可以凭个人判断拒绝“不够酷”的顾客入场的保安人员。相反，它采用类似机场的安检系统。只要购买了门票并通过安检，任何人都可以进入。

创始人应书岭说，大学生占INS顾客总数的三分之一以上，其次是接近30岁或30岁出头的白领。女性占顾客总数的60%。他预计，INS今年的营收将达到约1.5亿美元。酒水业务的毛利率则超过70%，符合行业常见水平。

报道称，INS最大的吸引力之一，在于它通过不同的夜店提供了丰富多样的娱乐体验。例如，地下一层的Oasis适合想轻松享受夜生活的顾客。这里每周轮流举办街舞、卡拉OK对决、杂技和音乐剧等活动。Radi是整个INS综合体中营收最高的夜店，经常邀请世界顶尖DJ演出。

此外，INS的电竞电音馆也配备专业的赛事转播及舞台设备，承办各种电竞职业赛事。

中国媒体报道，INS新乐园年均吸引超过300万国内外游客，社交媒体曝光量突破5亿次，小程序注册用户近百万。与迪士尼、乐高、哈利波特并称上海四大乐园。

彭博报道指出，在经济低迷下，年轻人追求短暂的快乐。报道引述29岁的夜生活博主宣昂称，传统夜店主要销售奢华消费和纵情狂欢的体验，而INS则提供一种既有戏剧感、又安全且容易亲近的娱乐体验。在社会压力和迷茫情绪下，年轻人越来越倾向于追求生活中那些如电影情节般的精彩瞬间。