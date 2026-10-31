中菲在南中国海摩擦不断，中国军方和海警星期五（10月30日）分别在黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）展开战备警巡和执法巡查，并称是“对菲方侵权挑衅行径的必要反制”。

据南部战区微信公众号消息，解放军南部战区星期五组织海空兵力在黄岩岛领海领空及周边海空域开展战备警巡。

南部战区强调，黄岩岛是中国固有领土。10月份以来，战区部队组织海空兵力持续加强黄岩岛领海周边海空域巡逻警戒，“进一步强化有关海空域管控力度，有力有效应对各类侵权挑衅行径，坚决捍卫国家主权安全，坚定维护南海地区和平稳定”。

中国海警微信公众号也发布消息称，中国海警星期五在黄岩岛领海及周边区域开展执法巡查。10月份以来，中国海警持续加强黄岩岛领海及周边区域执法巡查，依法依规处置非法侵权船只，进一步强化有关海域管控。

另据中国央视新闻星期五报道，中国海警东安舰编队近日在仁爱礁（菲称阿云津礁）、仙宾礁（菲称萨比纳礁）海域开展海上综合执法训练，巩固提高现场执法管控能力。

中国海警舰队执法员说，此次训练旨在进一步做好应对外方涉相关海域侵权的准备。