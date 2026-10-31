在美国联邦通信委员会（FCC）的施压下，香港电讯盈科子公司香港电讯（HKT）在星期五（10月30日）同意停止在美国的业务运营。

据路透社报道，FCC曾在去年10月说，基于在国家安全方面的担忧，以及香港电讯与公司股东之一中国联通之间的关联，FCC提议撤销香港电讯在美国的运营许可。

根据路透社查阅到的和解协议，香港电讯同意在30天内，停止面向美国以及在美国境内的国际和国内电信服务。

电讯盈科尚未回应路透社的置评请求。

上述协议意味着，FCC将不再推进撤销许可的程序。若这个程序继续进行，可能会披露更多关于美国国家安全顾虑的细节。

延伸阅读 美FCC投票禁止中国实验室检测输美电子产品 美国拟以国安为由撤销香港电讯在美运营权

FCC早前以国家安全为由，禁止中国移动、中国电信和中国联通向美国提供国际电信服务。

美国总统特朗普的政府在过去一年持续对中国电信企业采取大规模打压行动。FCC星期四（29日）投票决定，自2028年12月起禁止所有中国实验室对美国电子产品进行测试。

FCC也在星期四宣布，以国家安全为由，计划禁止中国电信企业直接获取美国电话号码。

针对测试和获取电话号码禁令，中国外交部在星期五批评美国泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业，中国将采取必要措施，坚定维护自身正当合法权益。

中国商务部也在星期五针对实验室限制措施，批评美国联邦通信委员会一段时间以来罔顾中国反复交涉，违背两国元首达成的重要共识，频频出台涉华限制措施，严重损害中国及其他相关贸易伙伴利益，严重破坏中美经贸稳定局面，严重扰乱全球产供链稳定。

中国商务部新闻发言人也说，中国此前多次提出商谈“双边互认协议”，但美国态度极其消极、负面。发言人强调，中国通过磋商解决问题的大门始终是敞开的，并敦促美国立即撤销有关措施。