中国科技巨头阿里巴巴星期六（10月31日）宣布，与美国苹果公司达成合作，将阿里巴巴旗下人工智能（AI）应用千问集成至苹果的AI平台苹果智能。

阿里巴巴在微信公众号宣布这项消息时说，中国用户可以在Siri、写作工具及视觉智能中，直接调用千问的文本与图像理解、内容生成等能力。

公司称，这些功能将于11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。

阿里巴巴也说，Siri可以直接调用千问的广博知识，并在Siri中直接回复用户问答。通过Siri，用户还能用自己选择的文档和照片，直接向千问提问。在任何问题、文档和图片发送给千问之前，都会先征得用户同意。

此外，千问也已接入Apple的系统级写作工具中，为用户提供“千问创作”（Compose with Qwen）功能。“千问创作”可以帮助用户基于任意主题生成内容。用户还可以使用这一功能来生成图像。

阿里巴巴说，在iPhone上，用户可以通过视觉智能功能更深入地了解周围环境，其中包括选择“询问千问”来识别眼前所见。用户可通过相机控制、操作按钮或控制中心来启用视觉智能功能。

此外，用户可以自主选择是否开通千问集成功能。启用后，用户可通过Apple登录或使用自己的千问App账户登录，在Siri、写作工具和视觉智能中使用千问。阿里巴巴称，用户可以自主决定何时使用千问，以及分享哪些信息。用户请求及生成的回复均不会被阿里巴巴用于模型训练，以保护用户隐私。

阿里巴巴说，千问的集成功能将在iOS中提供，面向在中国购买了支持Apple智能的iPhone用户，或设备定位和Apple账户国家/地区均设置在中国的用户。

苹果公司执行董事长库克本月较早前接受透露，苹果智能在中国已获批准。

苹果公司也在星期六于官网宣布，苹果智能即将登陆中国。苹果智能的首批核心功能包括实时翻译、照片app中的消除工具以及写作工具等，将于11月4日起开放测试。

苹果在中文官网新闻稿中说，公司与阿里巴巴达成合作，在部分苹果智能体验中加入对千问的支持，让中国用户能直接在Siri、写作工具以及视觉智能中使用阿里巴巴的千问，包括文本与图像理解相关功能。

苹果也说：“这一系列Apple智能功能将自11月4日起随最新的iOS开发者Beta版开放测试，并将于12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出。其他平台的支持将在获得必要审批后推出。”