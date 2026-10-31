中国大陆赴港留学生近年屡成诈骗目标，香港警务处商业罪案调查科辖下反诈骗协调中心（ADCC）、中国移动香港旗下品牌s/ash及社交平台小红书首度合作，通过网络直播开展“留学香港反诈预备班”，向即将或已抵港的大陆学生普及防骗资讯。

据香港01报道，大陆学生抵港初期，往往因生活环境转变及资讯不对称，对香港本地制度、求助途径缺乏认识，加上关注签证及学业等事务，容易在缺乏可信资源核实渠道下落入不法分子圈套。

主要的受害案类包括电话诈骗、租房及求职陷阱、网上情缘投资骗局，以及针对家属的“虚拟绑架”等。

据反诈骗协调中心的统计数据，2026年1月至8月期间，全港共录得512宗涉及大陆学生的诈骗案件，总损失高达1.1亿港元（约1792万新元）。

报道称，此次线上直播中，ADCC高级督察杨雅融通过真实受害案例，剖析当前主流及利用人工智能（AI）技术衍生的新型诈骗手法，并分享“防骗三字诀”，即“收线、核实、搵求助（寻求帮助）”，并介绍防骗应用程序、热线等工具，呼吁学生善用官方防骗工具及求助渠道。

主办方透露，反诈课堂直播作为系列先导项目，后续将延伸至大专院校校园，包括正在筹备的“全港大专生Dem Beat反诈比赛”，期望持续提升非本地留学生的防骗意识。