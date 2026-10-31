中国制造业活动短暂扩张后在10月份再次萎缩，下降0.8，为三个月来最大的萎缩幅度。

中国国家统计局星期六（10月31日）公布，10月制造业采购经理指数（PMI）为49.3，比上月下降0.8，远低于路透社早前展开调查后做出的50.0预测。制造业PMI从7月的49.2升至8月49.8，之后在9月进一步增至50.1。

PMI高于50，反映经济总体较上月扩张；低于50，则反映经济总体较上月收缩。

国家统计局服务业调查中心首席统计师霍丽慧说，制造业PMI降至49.3，是受到“十一”假期前部分需求提前释放以及国际环境复杂多变等因素影响。

霍丽慧指出，供需两端均有放缓。制造业生产指数和新订单指数分别为49.8和49.4，比上月下降1.9和1.1。

此外，价格指数高位回落。霍丽慧指出，制造业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8和51.7，受近期部分有色金属等大宗商品价格下行影响，比上月下降4.0和2.3，仍位于扩张区间，制造业市场价格涨幅收窄。