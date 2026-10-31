中国总理李强在与到访的德国总统施泰因迈尔会面时说，中国愿同德国拓展汽车、化工、人工智能（AI）等领域合作，中国也愿进口德国更多优质产品。

据新华社报道，李强星期五（10月30日）在北京人民大会堂会见施泰因迈尔时说，回顾中德关系发展历程，很重要的经验是双方坚持相互尊重、求同存异、聚焦合作、互利共赢。当前单边主义、保护主义甚嚣尘上，中德应当展现更多责任担当，坚定维护自由贸易、促进开放合作，推动两国全方位战略伙伴关系不断取得新的发展。

李强也说，中国愿同德国用好两国政府磋商等对话机制，发挥各自优势，拓展汽车、化工、人工智能、数字、绿色等领域合作，迈向更高水平的互利共赢。双方应当继续共享市场机遇，中方愿进口德国更多优质产品，欢迎德国企业积极开拓中国市场。中方支持更多中国企业赴德投资，希望德国为企业提供公平、稳定、可预期的营商环境。

施泰因迈尔星期二（27日）抵达安徽省会合肥，开启对中国为期五天的国事访问。这是德国总统时隔近八年再次访华。

在与李强会面后，施泰因迈尔也在星期五于北京人民大会堂与中国国家主席习近平会晤。

习近平呼吁德国坚持务实友好的对华政策，并强调中欧合作大于竞争、共识大于分歧，凸显北京希望稳定对欧关系的意愿。

施泰因迈尔星期四（29日）在北京大学发表演讲时也称，德国和欧洲不希望与中国“脱钩”，但中国在追求经济自主的同时，也不应让其他国家陷入单向依赖或脆弱性。