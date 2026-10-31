中国国务院总理、党组书记李强主持召开国务院中共党组会议，会议强调，要坚定不移当好贯彻中共中央决策部署的执行者、行动派、实干家。

据新华社消息，李强星期五（10月30日）主持召开国务院党组会议，学习贯彻中共总书记习近平在二十届五中全会上的讲话和全会精神。

会议指出，二十届五中全会审议通过的《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》，全面贯彻习近平党建思想，分析当前和今后一个时期管党治党、兴党强党面临的形势和任务，是持续推进新时代党的建设新的伟大工程的纲领性文件。国务院党组和国务院各部门要把学习贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，以更高标准、更实举措抓好全面从严治党各项任务落实。

会议要求，要深入学习习近平党建思想，把全面从严治党要求贯彻到政府工作各方面全过程，坚持和加强党中央集中统一领导，完善党中央重大决策部署落实机制，加强跟踪督办和质效评估，坚定不移当好贯彻党中央决策部署的执行者、行动派、实干家。

会议也称，要以更加有力的管党治党举措为推动发展提供坚强保障，将落实全面从严治党要求与经济社会发展工作同谋划、同部署、同推进，驰而不息正风肃纪反腐，严格规范行政行为，激励干部增强本领、担当作为，营造良好发展环境。

丁薛祥、何立峰、张国清、刘国中、王小洪、吴政隆、谌贻琴出席会议。

为期四天的中共五中全会星期四（29日）在北京闭幕。全会通过了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》。

根据全会公报，五中全会高度评价习近平时代全面从严治党的成就，认为以习近平为核心的中共中央以“巨大的政治勇气和强烈的责任担当”，直面一度出现“党的领导弱化虚化淡化、管党治党不严不实不力、党内一些问题触目惊心的严峻现实”。

公报同时写入“习近平党建思想”，称其为“习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分”，为推进中共的建设提供“根本遵循和行动指南”。