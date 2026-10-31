日本媒体报道，关于日本计划修改的三份安全保障相关文件之一《国家安全保障战略》，修改方案提出对于中国的对外姿态及军事动向，维持“最大战略挑战”这一现行表述。

日本共同社引述多名相关人士报道，多用于敌对国家的“威胁”一词预计不会使用。

共同社也报道，日本政府似乎认为，在日中两国关系恶化的同时，日本的盟友美国正在致力于与中国构建建设性战略稳定关系，若强化措辞，可能引发外交摩擦。日本政府将根据最快11月中旬开始的执政党磋商的结果，做出最终决定。

现行的《国家安全保障战略》列举了中国军力增强、对他国的经济胁迫、在东海和南中国海单方面改变现状的尝试等，并称“在强化基于法治的国际秩序上，这是前所未有的最大战略挑战”。与被定位为“迫切的威胁”的朝鲜进行了区别。

关于此次修改，政府相关人士称，讨论时必须考虑到中国是日本最大的贸易对象国，与日本经济密切相关，“很难写成是‘威胁’。大概会采取务实的应对”。政府相关人士说，也需要顾及与2008年确认了推进战略互惠关系的日中联合声明中“互不构成威胁”这一表述的统一性。

另一方面，对于中国就历史问题在国际社会加强对日批判的“认知战”，日本据报抱有强烈的危机感。日本政府消息人士称，包括稀土等关键矿产的对日出口管制在内，“形势恶化（的相关内容）有必要更新”。在谈及中国动向的条目中或许会提及这一点。

围绕如何表述中国，执政党内部也存在温差。日本维新会的建议明确指出，中国的活动“已成为致力于自由开放的国际秩序的各国的严重威胁”。自民党的建议则在提及中国军事动向的同时，表示“应当展现出正视现实的局势认知”。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩中发表“台湾有事”论，导致中日关系迅速降温。高市早苗也曾说，将在年底前修订安保三份文件。