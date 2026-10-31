中国官方披露，中国首次载人月球探测任务乘组计划由三人组成，其中两人将着陆月球表面。

据《环球时报》报道，第七届载人航天学术大会星期六（10月31日）在北京航空航天大学举行。中国载人航天工程副总设计师兼月球探测工程总设计师王翔在会上介绍了中国首次载人月球探测任务乘组计划。

中国计划在2030年前实现中国人登陆月球，首次载人月球探测计划采用环月轨道对接飞行模式，通过“两次发射，一次登月”的方式实现载人登月。

据了解，这种模式将采用两枚长征十号运载火箭，先将着陆器送往月球轨道，然后再发射载人飞船与着陆器实现交会对接，航天员进入着陆器并与载人飞船分离着陆月面，开展有关科学探测活动。

完成任务后，航天员乘坐着陆器从月面上升，在月球轨道上与载人飞船实现二次交会对接，航天员乘坐载人飞船返回地球。

王翔还透露，中国首次载人月球探测任务乘组计划由三人组成，其中两人着陆月球表面。

今年2月，中国长征十号运载火箭系统低空演示验证与梦舟载人飞船系统最大动压逃逸飞行试验取得成功，中国央视新闻报道称，这标志着中国载人月球探测工程研制工作取得重要阶段性突破。

长征十号运载火箭是中国为完成载人登月任务研制的新一代载人运载火箭，梦舟则是最多可搭载七名航天员的载人飞船。