中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新，在中共五中全会递补中央委员时被“跳过”后，星期五（10月30日）主持召开国家外汇管理局党组会议。

中国国家外汇管理局在官网公布，朱鹤新当天主持召开党组会议，传达学习中共总书记习近平在党的二十届五中全会上的重要讲话和全会精神，研究部署贯彻落实工作。朱鹤新也是国家外汇管理局党组书记。

会议要求国家外汇管理局系统各级党组织和广大党员干部，认真学习领会习近平重要讲话和全会精神，深入学习贯彻习近平党建思想，以更高标准更实举措推进全面从严治党，并强调坚持党中央对金融外汇工作的集中统一领导，引导党员干部坚定理想信念、厚植为民情怀，自觉践行金融工作的政治性、人民性。

会议也强调，完善更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制，推进外汇领域深层次改革和高水平开放，维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，严厉打击非法跨境金融活动，加强外汇储备经营管理能力建设，切实走好中国特色金融发展之路。

此外，会议还强调，锻造高素质外汇管理干部队伍。严把选人用人入口关，坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，选优配强各级领导班子和领导干部，常态化推进干部轮岗交流，为推动外汇管理事业高质量发展提供坚强组织保证。

中共本周召开二十届五中全会。星期四（29日）公布的五中全会公报，依序递补10名候补中央委员为中央委员，包括山西省长卢东亮、浙江省长刘捷等“70后”新星。

按二十大候补中委原始顺序，本次递补“跳过”了五人：武警部队副司令员付文化，国务院发展研究中心副主任丛亮，北京市原政协主席、中央社会主义学院原党组书记吉林，武警部队中将朱文祥，央行副行长兼外管局局长朱鹤新。