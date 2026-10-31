中国官媒报道，通过战略性矿产再评价，中国铼、金、镍、锆等战略性矿产保有资源量大幅增加。

据新华社报道，中国自然资源部星期六（10月31日）发布数据显示，2024年，自然资源部组织全国27个省区市、100余家单位、近2000名调查人员，开展了全国镓、锗、铟、铬铁矿、镍、钴、锆、铪、铌、钽、钒、稀土、铼、钾盐、金、锰、氦气等17种战略性矿产共伴生、低品位资源再评价工作。

自然资源部称，通过一年工作，完成全国1800余处在产矿山和大中型矿区的资源再评价，摸清17种战略性矿产共伴生、低品位资源的实际开发利用情况，及当前技术经济条件下可利用的共伴生、低品位资源数量。

自然资源部矿产资源保护监督司副司长乔春磊说，调查评价后，镓、锗、铟等13种矿产全国保有资源量显著增加，比如，铼全国保有资源量增加超两倍，金相当于新增50个大型矿床，镍相当于新增30个大型矿床，镓、铟、钽、钒超10个大型矿床。

自然资源部地质勘查管理司副司长马小杰介绍，中国找矿行动“十五五”开局良好，取得较好成果。安徽茶亭铜金矿勘查项目在四个月内完成钻探工作量约十万米，取得重大突破。贵州毕节猪拱塘铅锌矿是探获的首个全隐伏、高品位、大厚度的超大型铅锌矿床。

马小杰还称，战略新兴矿产方面，在新疆拜城发现中国国内首个古河湖相锆石砂矿，可大幅提高锆矿国内自给能力。

锆是一种银灰色过渡金属，是核反应堆燃料棒包壳管和航空航天高温合金的关键材料。报道称，中国锆资源对外依存度一直居高不下，“这也是新疆拜城发现锆石砂矿的重要意义所在”。

铼则是制造高性能喷气发动机用高温合金的关键元素。