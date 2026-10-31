中国央行宣布，将从下周起以隔夜逆回购利率取代七天期逆回购利率，作为主要政策利率，并首次公布这一利率为1.25%，低于原有七天期基准利率的1.4%。

综合《上海证券报》《财经》杂志等报道，中国人民银行星期五（10月30日）发布公告称，为进一步优化短端利率调控机制，将从下星期一（11月2日）起，对公开市场操作作出三项调整。

首先，每个工作日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标方式，目前操作利率为1.25%。这意味着，主要政策利率将正式从七天期逆回购利率切换为隔夜逆回购利率。

其次，七天期逆回购操作改为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展。

此外，临时正回购和逆回购、境外央行类机构回购工具等，原本在七天期逆回购利率基础上加减点的工具，均改为在隔夜逆回购利率基础上加减点，加减点幅度保持不变。

这项调整出台之际，中国股债市场均面临压力。沪深300指数10月早些时候进入熊市，当月录得逾十年来最大单月跌幅。

债市星期五也因市场担忧国有房地产开发商珠海华发集团的债务状况而承压。10年期国债收益率一度上升逾两个基点至1.64%，30年期国债期货录得3月以来最大单日跌幅。央行公告发布后，10年期国债收益率从1.64%回落至1.63%。

据彭博社报道，央行宣布调整的时机令不少分析师感到意外。包括法国兴业银行在内的多家银行经济学家此前预测，转换可能还需数月，因为央行可能需要逐步提高隔夜流动性操作的频率。

法国农业信贷银行企业与投资银行经济学家Xiaojia Zhi说：“虽然央行早已充分释放这一调整的信号，但时机比预期稍早。”

她认为，央行可能希望通过此次调整，推动货币市场短端利率下降，缓解有关珠海华发集团未按期兑付信托产品的报道所引发的市场不安。

部分投资者将这次转换视为实质性宽松，因为1.25%的利率在6月底首次采用时低于市场预期。不过，央行一直避免将这项调整与政策宽松联系起来，可能是担心这种解读引发国债市场的抢购潮。

高盛经济学家在报告中写道：“虽然这并非常规意义上将政策利率下调15个基点，但在其他条件不变的情况下，这一转换实际上会增加银行间市场的流动性，并压低债券收益率曲线上各期限的收益率。”

他们预计，短期内进一步下调政策利率的可能性不大，但中国国内信用风险的变化可能提高降准的概率。为遏制风险外溢，央行也可能动用新工具，帮助非银行金融机构应对债券抛售期间的流动性压力。

中国央行10月早些时候已就政策利率转换计划释放迄今最明确信号。这是中国数十年来推进利率体系市场化改革的一部分，也有助于央行的政策操作与其他主要央行接轨。