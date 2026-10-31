中国官方披露，瑞士企业有意继续扩大在华生产和研发投入，并深化与中国机构在医药、机械制造、金融等领域的合作。

据中国商务部网站消息，瑞士联邦主席帕姆兰率经济界代表团星期五（10月30日）到访中国商务部，与部长王文涛举行会谈。双方就中瑞经贸关系、自贸协定升级等议题交换意见。

瑞士经济界代表在会上说，看好中国经济前景和超大规模市场潜力，愿以瑞中自贸协定升级为契机，继续扩大在华生产和研发投入，深化与中方伙伴在医药、机械制造、金融、钟表和绿色转型等领域的合作。

中瑞同日签署自贸协定升级议定书。根据协议，双方最终实施零关税的产品将占双边贸易额的99%以上。中国将逐步取消对瑞士咖啡、机床和钟表等进口产品的关税，瑞士则将给予中国油籽、植物油和宠物食品更优惠的关税待遇。

王文涛在会谈中说，在中瑞两国领导人的战略引领下，双方顺利完成自贸协定升级谈判并签署议定书，为双边经贸关系发展翻开新篇章。自贸协定升级充分体现了中瑞合作优势互补、互利共赢的本质，展现了中瑞两国维护国际经贸规则、支持自由贸易的鲜明立场，在当前国际环境下具有重要意义。

他还说，中国愿同瑞士一道，加快履行各自法律程序，推动升级议定书早日生效实施，给两国企业和民众带来实实在在的成果。

根据中方通稿，帕姆兰说，瑞中自贸协定成功升级，将推动双边经贸关系迈上新台阶，并对外释放瑞中两国共同支持以世贸组织为核心的多边贸易体制的积极信号。瑞士坚定支持世贸组织改革，愿加强与中国在世贸组织框架下沟通协调。