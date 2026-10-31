中国官媒公布，中国军方首型舰载察打一体隐身无人机“攻击-21”首次在四川舰成功起降。军事观察员张学峰指出，攻击-21是全球首款可由两栖攻击舰搭载的察打一体隐身无人机，并说攻击-21未来大量装备076型两栖攻击舰之后，能够和有人舰载战斗机配合作战。

官媒央视报道，中国首艘076型两栖攻击舰四川舰10月下旬连续开展海上试验，攻击-21首次在四川舰成功起降。报道称，这是中国两栖攻击舰发展历程上取得的又一次突破，标志着人民海军具备固定翼隐身无人机在大型海上作战平台起降能力。

中央广播电视总台军事观察员张学峰说，攻击-21采用隐身飞翼布局，没有垂尾，气动控制的难度本身就很高，全世界能够成熟列装这类陆基机型的都不多。而舰上起降，还要面对甲板晃动、舰尾乱流等复杂扰动，挑战远比陆地着陆更大。这次攻击-21能够成功在四川舰上完成起降，一方面证明自身的飞控技术足够成熟可靠；另一方面也印证了四川舰配套的全自动着舰引导系统已经达到实用水平。

张学峰指出，传统两栖攻击舰，核心定位是服务登陆作战，侧重兵力投送、近距离火力支援，打击距离、突防能力都有限。076型两栖攻击舰搭载攻击-21之后，能力结构发生了明显变化。保留直升机立体投送等基础能力，新增隐身远程精确打击能力。攻击-21适合进入敌方严密设防的空域执行任务，打击高防护目标。“可以穿透敌方防空体系，打击海上目标、岸上纵深关键目标。在登陆编队发起突击之前，先行压制、撕开对方防空网，掩护后续我方突击编队发起打击，这是四川舰搭载之后的关键优势。”

张学峰也说，攻击-21是一种察打一体无人机，以对地面目标的侦察打击为主，未来如果对攻击-21进行改进，也可以参与到空对空任务中成为有人非机动空中僚机。此外，它还具备长时间在对方纵深进行侦察的能力，可以为后方的导弹、高超声速导弹指示目标。

张学峰认为，攻击-21未来大量装备076型两栖攻击舰之后，能够和有人舰载战斗机配合作战。比如，可以由有人驾驶舰载战斗机扫清空中障碍，再由攻击-21去打击地面目标。尤其是敌方严密设防、重点保护的目标，非常适合交给攻击-21来执行，它突防能力强，还可以携带精确打击弹药。