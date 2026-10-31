中国官方公布的最新数据显示，2025年中国人均预期寿命达到79.25岁，比上年提高0.25岁；同年年末总人口为14亿489万人，占全球总人口的17%以上。

据新华社报道，中国国家统计局星期五（10月30日）发布《2025年社会民生统计报告》，公布最新人口、教育及就业等数据。

报告显示，2025年末，全国16至59岁人口为8亿5136万人，占总人口的60.6%。这一年龄段人口的平均受教育年限升至11.3年，比上年增加0.1年。

根据报告，中国具有大专及以上学历的人口为2亿7233万人，占总人口的19.4%，接近五分之一。具备科学素质的公民比例达到16.7%，比上年提高1.4个百分点。

城镇化方面，2025年末，全国城镇常住人口增至9亿5380万人，城镇化率达到67.89%，比上年提高0.89个百分点。从区域分布看，东部地区常住人口继续增长，达到5亿6748万人，占全国总人口的40.4%。

2025年，中国农民工总量为3亿115万人，比上年增加142万人，增长0.5%。其中，常住城镇的进城农民工为1亿3092万人，规模总体稳定。

就业方面，2025年末，全国就业人员为7亿2504万人。其中，城镇就业人员为4亿7535万人，比上年增加190万人，占全国就业人员的65.6%，占比提高1.1个百分点；乡村就业人员为2亿4969万人，比上年减少1125万人。

报告指出，全年城镇调查失业率平均值为5.2%。其中，30至59岁劳动力的失业率平均值为4.0%；城镇外来农业户籍劳动力的失业率平均值为4.7%，比城镇总体水平低0.5个百分点。