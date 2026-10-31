台湾艺人明道的一名团队同事在不知情的情况下丢失包包，所幸被进行巡逻的公安人员拾获，明道也为此送锦旗感谢上海交警。

综合《都市快报》和澎湃新闻报道，明道星期五（10月30日）发布视频，分享了给上海松江交管支队G60沪昆高速的公安检查站送锦旗的缘由，锦旗上写着“百姓贴心人，暖心好交警”。

明道和团队工作人员本月14日开车从上海到杭州，途经枫泾服务站休息。休息完出发大概15分钟左右，这名同事张志铭接到交警队电话，才发现自己的包丢失了。

包里面有100元人民币（19新元）现金、明道的证件、牙签和一些资料。明道称，这只包是在巴黎买来送给同事的，蛮贵的。

明道说：“在全世界范围内几乎不可能发生这样的事，只有在我们中国，我觉得很了不起。这说明我们的治安好，什么都没掉。”他也希望找到拾金不昧的好心人，表达谢意。

澎湃新闻记者从上海市公安局松江分局获悉，松江公安分局交管支队协勤队员在G60沪昆高速出沪方向枫泾服务区开展日常巡逻时，拾获一只男士手包，第一时间交由民警处置。经高速大队民警清点包内物品，并通过信息查询，与失主张志铭取得联系。

报道称，张志铭接到民警电话后，才察觉自己的手包已遗失，便就近下高速后调头返回。约一小时后，张志铭按照民警发送的定位和路线返回，取回遗失的手包，并对警方表示感谢。

澎湃新闻记者也从松江警方了解到，此前协勤队员与民警均不知晓遗失物品与明道有关，也是10月30日通过明道发布的视频才得知，对警方来说，这是一次日常的工作处置。