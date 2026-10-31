台北市长选举首场电视辩论会登场。寻求连任的中国国民党籍台北市长蒋万安，直攻民进党籍参选人沈伯洋徒有空泛口号而无具体作为，并连抛九问，凸显沈立场前后不一；沈伯洋则称，多数争议属于中央层级，巧妙以“我建议你回来当立法委员，我来当市长”回避。

受访学者指出，蒋万安表现占上风，为蓝营支持者打了强心针，也对先前被“洋流”淹没的威胁有止血效果；但绿营擅长将辩论金句、短影音切片，并结合网民与侧翼发动“长尾”传播攻势，蒋万安在后续空战仍会处于挨打局面，整体效果最终拉回五五波。

TVBS与三立电视星期六（10月31日）联办台北市长参选人电视辩论会。蒋万安穿深蓝色西装，胸前别着“台北队”彩色徽章，彰显连任意图；沈伯洋则着灰色西装，佩戴彩虹台湾徽章，显示对同志议题的重视。

沈伯洋先表示，这场辩论重点不是输赢，而是要展现立场和价值，提供市民选择。他强调要能“陪伴”，希望没有人感到孤独，每个人都能悠游自在生活，并把种树、儿童虐待和营养午餐等议题列为上任百日优先工作。

寻求连任的中国国民党籍台北市长蒋万安（左），直攻民进党籍参选人沈伯洋徒有空泛口号而无具体作为，并连抛九问，凸显沈立场前后不一；沈伯洋则称，多数争议属于中央层级，巧妙以“我建议你回来当立法委员，我来当市长”回避。（直播截图）

蒋万安一开场就采取攻势，称自己已做到四年前对育儿津贴等承诺，沈伯洋徒有空泛口号，没有具体作为，“归暝全头路，天光无半步”（台语谐音，意即纸上谈兵，光说不练）。蒋万安并多次针对沈伯洋提出的都市更新等政见逼问解决之道，凸显沈伯洋不熟悉市政，“已读乱回”。

沈伯洋对学生喝鲜乳和北市府砍树等质问，轻易就被蒋万安以中央政府不作北市府做，以及台北市已种了4.2万棵树，未来还会再种4万棵过关。

在交叉诘问时，蒋万安更加强火力，一一列举沈伯洋过去的言论，包括“双城论坛是渗透的破口”“中国（大陆）飞弹打过来，对我们有很大的帮助”“中华民国是类殖民体制，需要制宪解决”“希望以后台北有独立公投”等九项，质问这些话是谁说的？

沈伯洋并未正面回应，仅称蒋万安对其10多年前的发文很有兴趣，要一一解释得花许多时间，上述问题几乎都与中央有关，“还是你要回来当立法委员，我来当市长，这样可能比较快”。

沈伯洋随即以其人之道还治其人之身，指双城论坛召开的前提是不能因为对方威胁而屈服，“在共机扰台这些政治前提下，双城论坛要再三思”这句话是谁说的？他之后称，这是2022年蒋万安说的。

沈伯洋说，若没有政治、资安顾虑，两岸资讯交流很好，例如他提出的运动驿站，上海也有。上次蒋万安自双城论坛回台，中共随即军演，“这不是破不破口，这是国防问题”。

蒋万安在场上不时面带微笑，充满自信。他在最后总结时，质疑沈伯洋在大罢免等立场上前后不一，若沈当选，将使台北市迷失方向，强调自己不擅长包装，但言行一致。

蒋万安特别感谢历任市长，尤其在野民众党创党主席柯文哲在前任期间为大巨蛋等打下基础，自己承接财政纪律，执政四年减债超过400亿元新台币（15.7亿新元），为六都第一。此语显然在争取民众党的选票。

沈伯洋则在结辩时，特别引用知名主持人蔡康永的话呼吁选民：“选举不用管哪个候选人赢，你要管你自己有没有赢。当你把票投给想要的生活方式时，你就赢了。”

台北市长选战首场电视辩论星期六（10月31日）登场，两名候选人蒋万安（左）和沈伯洋在台上握手合影。（直播截图）

铭传大学专任副教授兼广播电视学系主任杜圣聪接受《联合早报》访问时说，蒋万安整体表现占上风，在短视频盛行之际，蓝营支持者接受碎片化的消息，非常忧虑，这次终于有机会让他们完整听完蒋的政见，洗清绿营一直羞辱蒋是“空安”的形象，也让蒋万安“止血”。

但杜圣聪提醒说，政治辩论之后的“长尾”传播攻势一定是沈伯洋赢，“这种短视频、网络的创意，沈伯洋阵营的操作比较锋利、绵密，比较有系统”。