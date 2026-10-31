在中共二十届五中全会递补中央委员时，被跳过的中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长朱鹤新，10月30日主持外汇局党组会议。此前在三中、四中全会递补时两度被跳过的火箭军中将丁兴农，至今也未见官方通报被查或受处分。

受访学者评估，候补委员递补时被跳过并不必然意味着涉案落马，但可能反映他们不是中共高层想提拔的人，具体原因须结合职务变化、年龄和后续动向判断。

二十届中共中央候补委员在三中、四中、五中全会递补过程中，累计有13人被跳过，包括七名军方将领和六名文职官员。从后续情况看，被跳过者处境各异。一些已有官方披露的违纪违法信息或处分决定，包括中将王抗平、方永祥及西安市委原书记方红卫。全国人大常委会代表资格审查委员会报告披露，王抗平涉嫌严重违纪违法；方永祥和方红卫则在五中全会上获确认开除党籍处分。

另一些则仍有公开履职记录或已转任职务。现年61岁的教育部副部长王嘉毅本月仍有公开政务活动；61岁的云南省委原副书记石玉钢已转任云南省政协党组副书记，并于今年1月当选省政协副主席。至于丁兴农、石正露和王立岩三位解放军中将，截至目前均未见官方通报被查或受处分。

在五中全会被跳过的五名候补委员中，朱鹤新最受关注。现年58岁的朱鹤新长期在金融系统任职，曾先后担任交通银行副行长、中国银行副行长，2016年赴四川担任副省长，2020年转任中信集团党委书记、董事长。2023年11月，他重返央行系统，出任央行党委委员、国家外汇管理局党组书记。同年12月，他获任央行副行长、国家外汇管理局局长。

十八届与十九届中央委员会共有五名候补委员在七中全会递补时被跳过。这五人的共同点是：仕途再没有明显突破。

十八届七中全会被跳过的四人是刘学普、竺延风、赵金和郑群良。刘学普当时已转任重庆市人大常委会副主任，2021年辞职；竺延风2023年按央企领导人员任职年龄规定卸任；赵金2022年转任云南省政协副主席，2026年1月卸任；时任空军副司令员的郑群良此后逐渐淡出公开视野。

十九届七中全会被跳过的是，当时59岁的黑龙江省人大常委会副主任王永康，排在他后面的时任广东省长王伟中获递补。王永康后来继续在黑龙江省人大系统任职，2025年7月改任省人大常委会党组副书记；王伟中2025年9月调任内蒙古自治区党委书记。

本届中央委员会递补的另一现象是，军方候补委员至今无人获递补。五中全会再度跳过武警部队副司令员付文化和中将朱文祥。至此，丁兴农、王立岩、王抗平、方永祥、石正露、付文化和朱文祥等七名军方候补委员，分别在三中、四中和五中全会递补时被跳过。

受访台湾学者认为，二十届军方候补委员在三中、四中和五中全会递补时无人成功转正，反映军队整肃持续，可能影响二十一大军方人事布局。

淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南判断，本届军队候补委员很可能全部被跳过，概率为七至八成。他向《联合早报》分析，这批将领多在2017年至2022年间晋升，与落马的张又侠、何卫东、苗华等人存在提拔网络关联。他判断，中共高层可能选择在二十一大重新安排军方代表，而非在届中递补现有人选。若六中全会继续递补，排名第48位的空军中将孙向东将是最后一个观察点。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授丁树范和台湾开南大学人文社会学院教授张执中均认为，中共领导人对军队干部缺乏信任，军队整肃将持续。张执中判断，刚晋升中共政治局委员的军委副主席张升民未来一年的工作重点就是清理“张又侠、刘振立遗毒”，为二十一大中央军委组成作准备；丁树范则评估，二十一大的中央军委规模甚至可能缩小。

三位学者均认为，中央候补委员在全会递补时被跳过，不必然意味着出事，但仕途晋升希望不大。

洪耀南说，朱鹤新今年58岁，年纪不算大，按理不属于“退居二线”类型。朱鹤新还在主持外汇局党组会议说明目前仍在职，后续可继续观察他是否出现职务变动、是否出席金融系统重要会议，以及外汇局有无人事变动。洪耀南也说，如果从十八届和十九届被“跳过”的前例判断，即便没有出事，仕途也可能到顶。

张执中也认为，朱鹤新有年龄优势，但金融系统近年来的整肃及监管责任问题是影响晋升的潜在因素。