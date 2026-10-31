台北警方本月突击搜查同志酒吧引发舆论反弹后，正争取连任的台北市长蒋万安星期六（10月31日）短暂现身台湾同志游行时，遭民众抗议，要求他“不要再抄同志酒吧”。

综合《联合报》《自由时报》和路透社报道，今年台湾同志游行以台北市府前广场为主要会场，吸引超过17万人参与，是东亚规模最大的同志游行。

蒋万安当天结束电视辩论会后，在游行尾声抵达现场，视察台北市性别平等办公室的摊位。部分民众高喊“不要再抄同志酒吧”，并举起“背向万安”“同志游行不是你的万圣节趴踢”等标语，也有人高喊口号，支持他的主要对手、民进党台北市长候选人沈伯洋。

针对民众不满警方搜查同志酒吧，蒋万安受访时说，他此前已对警员执法过程中的不当言行表达严正立场，要求立即调查、惩处，也向受影响的民众表达歉意。

被问及何时公开警方的行政调查报告，蒋万安说，已要求警察局作出说明，并在尊重司法调查、遵守侦查不公开原则的前提下，尽可能公开调查内容，确保过程透明。

蒋万安也说，市府将持续推动性别平等及友善政策，性平办公室已向市民介绍这几年的具体措施。他列举，市府推动的项目包括性别友善厕所、校园相关规划、彩虹巴士、性别友善餐厅及标章认证，也通过参与国际组织，与其他主要城市交流经验。他强调，市府会持续努力，“没有最好，只有追求更好”。

台北警方10月3日搜查位于西门町的Commander D同志酒吧，带走多名顾客及酒吧负责人。警方称，其中51人涉嫌违反《社会秩序维护法》，酒吧负责人则涉嫌妨害风化。