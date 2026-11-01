台湾2026年“九合一”地方选举将于11月28日投票，这场选举结果对13个月后的总统大选有举足轻重的影响。执政的民进党以全党之力为台北市长参选人沈伯洋打造的“洋流”，近来颇具声势，令在野中国国民党籍台北市长蒋万安的连任之路压力陡增，国民党执政逾20年的新北市也岌岌可危。

受访学者指出，向来“北蓝南绿”的台湾政治版图若出现松动，民进党若拿下全台人口最多的新北市，将为赖清德2028年连任打下强心针；去年底接任国民党主席的郑丽文将面临下台压力，国民党能否在最后阶段团结作战是关键所在。

所谓“九合一”地方选举，是指九类地方公职人员选举合并于同日投票，包括直辖市长、直辖市议员、县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、直辖市山地原住民区长、直辖市山地原住民区民代表、村里长，共计1万9695人登记参选，角逐1万1051个职务。

在全台22个县市中，这次有多达13位县市首长确定交棒。各政党派谁接班、地方传统势力会不会重新洗牌，是今年选战的重头戏。

国民党在2018年和2022年的“九合一”选举中，分别拿下15席和14席的县市长，建立“地方包围中央”态势，但因中美对抗等内外因素，仍在后来的总统大选败北。这次国民党有九位2018年胜选、2022年连任的县市长要交棒，接班梯队守不守得住，是一大考验。

投票日当天还将进行“你是否支持政府使用‘核电’振兴经济，以废除‘非核家园’的能源政策”公民投票。依规定，有效同意票数必须达到投票权人总额四分之一以上，且有效同意票须多于不同意票才算通过。依2024年总统大选的选举人总数1954万8531人计算，此案通过门槛至少须达 488万7133张同意票。

台北大学公共行政暨政策学系教授刘嘉薇接受《联合早报》访问时指出，“这个公投对蓝白来说是一张好牌，但他们没有把这张牌捡起来”，它涉及蓝绿对能源政策的根本分歧，是对民进党过去“神主牌”的挑战，但国民党各县市长候选人未能主导融入造势，导致失去带动选情的机会。

民进党视新北市为翻转目标

在最受关注的六个直辖市（俗称“六都”）中，国民党目前握有台北、新北、桃园、台中四都，民进党固守台南、高雄两都。国民党希望维持现有格局，再设法夺下台南和高雄，分别派出不分区民意代表谢龙介和柯志恩再度披挂上阵；民进党则由陈亭妃与赖瑞隆出马，要固守南二都，同时把国民党执政逾20年的新北市当成最重要的翻转目标。

国民党高雄市长参选人柯志恩（右二）9月19日在凤山举行首场大型造势，邀来台北市长蒋万安（右一）与新北市长参选人李四川（左二）站台。（吕爱丽）

非六都方面，一般认为，嘉义市、彰化县、宜兰县是民进党有机会拿下的县市。国民党原本有胜算的新竹县，因为党内初选派系内斗，蓝白合作破局，选情不被看好。赖清德和民进党的支持度从去年大罢免失败的谷底慢慢爬升，在实力较弱的县市提名政治色彩较淡、与在地较有渊源的候选人，包括宜兰县的林国漳、南投县的温世政等，至少有望从2022年的五席进步到八至九席，甚至更多。

国民党的优势是地方执政基础厚，但党中央过于弱势，地方布局太晚，地方诸侯各自为政。民进党则有丰富的中央执政资源，议题设定能力很强，明显处于上风。郑丽文坦言“国民党选情很危险”，呼吁党内与支持者团结。

在这次选战中，蒋万安原本稳操胜券，还是国民党这次的领头羊，但因为过于轻敌、起步太晚，面对被“洋流”淹没的危机，赶紧找台中市长卢秀燕当竞选总部主任委员稳住阵脚，进入全面作战模式。

民进党台北市长参选人沈伯洋（前排中）和民进党同僚一起造势。（档案照片）

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛说：“当初沈伯洋出来选的时候，大家都认为只要不比‘地板’低就好了，现在反而在看他的‘天花板’在哪里，搞不好还会胜选。”

2002年台北市长选举，民进党推派李应元挑战当时声势如日中天的国民党籍市长马英九，拿到35.89%得票率，被形容为该党在台北市长选举一对一的“得票率地板”。陈水扁1998年争取连任时虽以45.9%创下民进党在台北市长选举的历史最高得票率，最终仍败给马英九，被视为“得票率天花板”。

不过，台北市的民调很分歧。亲绿的信民两岸研究协会10月20日民调显示，沈伯洋的支持率为50.3%，大幅领先蒋万安（33.3%）达17个百分点；但亲蓝的TVBS在10月8日公布的民调显示，蒋万安以49%领先沈伯洋八个百分点；亲蓝的《联合报》10月28日公布的民调中，沈伯洋以45%胜过蒋万安的41%。

民进党新媒体中心主任阮俊达则点出“洋流”背后两大隐忧：信民民调虽显示沈伯洋领先17个百分点，但泛绿选民踊跃表态、蓝白选民不太表态，跟大家熟知的台北市蓝绿白结构相去甚远；沈伯洋正面报道占比连续四周都在26%至28%左右，但“升不上去”，负面报道占比连续两周破四成，蒋万安的负面报道占比则已下降到50.1%。

兼任民进党主席的赖清德和前领导人蔡英文也不断提醒党内要戒慎恐惧，强调“台北市选情其实没有赢，还差一点点”，要慎防中国大陆对台进行认知作战，保持冷静、理性，避免冲突升高。

王智盛分析，民进党要“降温”，是因为“投票率越高对沈伯洋越不利”，当民调出现差距，会催动蓝营出来投票，沈伯洋的票大概已经催得差不多了，要避免骄兵必败。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥直言，民进党要把蒋万安这只“母鸡”关在台北市这个笼子里。“他们认为（立法院长）韩国瑜已被打败，卢秀燕不足为患，蒋万安是国民党内最后一个重要敌人，便集全党之力猛攻，一定要想办法在二垒把他封杀掉；若让蒋万安成功连任，再进一步变成领导人候选人，他就上三垒了。”

中正大学传播学系主任罗世宏在脸书分析，沈伯洋的“洋流”是用精致的叙事框架与选战策略，把选战变得很有可看性，完成人设突变——从认知战专家到温柔陪伴者。

刘嘉薇也认为，沈伯洋确实在做形象重塑，把过去在民意机构比较激进、容易冲突的形象，收敛包装成“理性的暖男”，成功反转负面印象。

她说，“洋流”现象制造了一定的“衣尾效应”（coattail effect），同时也有“沉默螺旋”，前者是对选举不太关心的人，可能看到透过传播带来的主流意见作出选择；后者则因自己的意见跟主流民意不同暂不表态，但最后仍会投给自己心中想要的候选人，“目前我觉得看起来沉默的人是蛮多的”。

“洋流”外溢新北？

新北市是这次选战中最大的变数。有400万人口的新北市是台湾最大的直辖市，2010年升格后一直由国民党执政。

“洋流”的气势也对新北、基隆等县市的民进党参选人有鼓舞作用。民进党新北市长参选人苏巧慧的民调，从落后拼到与国民党新北市参选人李四川势均力敌，绿营认为苏巧慧有望夺下新北市。

王智盛说，若绿营赢得新北，加上预期的彰化、嘉义等县市翻转，对民进党是重大胜利，为赖清德2028连任注入强心针；国民党若输掉新北，郑丽文将面临极大的辞职下台压力。

“蓝百合”与第三势力

在野的民众党这次跟国民党合作，嘉义和宜兰是“蓝白合”的指标示范区，但在这两个县市目前胜算不高；在新竹县“蓝百合”破局，还造成民众党支持者部分流向绿营。

民众党能不能在新竹市守住执政权，并在市议员层级的民意代表与乡镇市层级扩大版图，也将考验它是否还能作为台湾政坛的“第三势力”。

民进党的去“绿色”策略

另一个有趣的现象是，民进党在弱势选区的台北和新北，刻意淡化该党的“绿色”。沈伯洋把选战定调“快乐、希望”，用代表温暖柔性的橘色；苏巧慧也用粉色，主打温暖、创新、会做事，想吸引厌恶政党对决的中间选民。这种“去绿色化”的包装能不能变成选票，也是观察重点。

刘嘉薇指出，“民进党是全党在帮沈伯洋，而蒋万安很像是一个人在打选战，国民党的角色消失了”，近日卢秀燕加入蒋万安团队，韩国瑜等人也帮他站台造势，国民党现在才开始在营造团结的气势。

国民党支持者多因焦虑陷入“沉默螺旋”，该党目前正积极吹反攻号角；民进党则担心“洋流”声势太早见顶，反而激化蓝营投票。最终谁能让自己的支持者及中间选民走进投票站，对选情紧绷的选区将有关键影响。