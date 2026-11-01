中国人工智能（AI）初创企业深度求索（Deepseek）发布新AI代理（Agent）架构，让一个AI调度多个AI完成任务，模拟由AI组成的虚拟团队。

综合潮新闻、IT之家等报道，DeepSeek Harness团队星期六（10月31日）晚在公众号发表文章，公开一套名为Super-agent（超级代理）的AI代理架构。

按照设想，AI不再局限于单个聊天窗口，而是持续在线、并行多任务、主动响应环境变化。相关原型已开源，内部实例已在DeepSeek日常研发中运行。

DeepSeek团队指出，如今AI能完成的任务越来越多，人类管理任务的注意力却没有同步增长，一个人通常只能同时跟进三至五个活跃会话。

Super-agent要做的，是把会话管理和上下文同步从人手上移到系统层面，即人负责定目标和验收，调度与执行交给AI。

具体而言，Super-agent由Router和Worker两层组成，类似一个由AI组成的虚拟团队。Router是持续运行的全局协调节点，统一接收群聊、邮件等平台消息，分配任务；Worker各自拥有独立上下文，分别负责问题复现、代码审查、功能开发，必要时还能调用Subagent（子代理）。

用户面对的始终是同一个AI助手，系统背后则可能是多个代理在同时工作。

此外，Super-agent也具备主动性，可以在公共群聊中静默监听，主动识别问题并提交修复方案。

不过，团队在文末指出，他们没有提出全新理论，只是把任务调度、事件驱动、存算分离等经典计算机系统思想用到代理架构上，实验也未评估真实编码质量。但随着AI完成单个任务越来越不需要人工干预，人类能够同时管理多少个AI，正成为新的问题。