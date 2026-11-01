台湾地方选举进入选站倒数阶段，台北市选情愈发胶着，两名参选人进行首场电视辩论后，TVBS民调显示，民进党籍参选人沈伯洋在观众中取得52%支持度，不过在有意愿投票的民众中，寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安支持度仍较高。

蒋万安与沈伯洋星期六（10月31日）进行首场电视辩论，双方多次正面交锋。主办方之一的TVBS电视台针对这场辩论进行民调，显示有59%台北市民收看辩论，其中52%支持沈伯洋，支持度领先蒋万安的41％。

不过，在没有收看辩论的民众中，蒋万安的支持度高达54％，远胜于沈伯洋的27％。

在有意愿投票的民众中，有46％支持蒋万安，42％支持沈伯洋，双方差距从10月上旬的八个百分点进一步缩小至四个百分点，显示选战越趋胶着。

从选民结构来看，在20岁至29岁的族群中，沈伯洋以48％领先蒋万安的40％；不过，30岁至39岁、40岁至49岁、50岁至59岁、60岁至69岁、70岁以上的选民，都是蒋万安领先沈伯洋。而无论男性还是女性，支持蒋万安的都较多。

在好感度方面，蒋万安在辩论后的好感度从10月初的49％增加至55％，反观其反感度也降至31％；沈伯洋的好感度则从10月初的44％增加至49％，反感度也略微下降至35％。

本次调查于10月31日下午2时至6时进行，共电话访问1747名20岁以上台北市民，在95％的信心水准下，抽样误差为正负2.3个百分点以内。