四川大摆荡坠亡事故调查结果公布 两直接责任人移送司法
位于四川省广安市华蓥市溪口镇觉庵村的玛琉岩瀑布是川东第一高瀑布，景区内设有“大摆荡”体验项目。 （互联网）
事发五个月后，中国四川省华蓥市官方公布景区大摆荡项目游客坠亡事故调查报告，认定事故由操作人员未正确操作释放绳、现场缺乏意外坠落防范措施等因素导致，两名直接责任人已移送司法机关处理。
央视新闻报道，四川省华蓥市人民政府事故调查组星期六（10月31日）发布华蓥市溪口玛琉岩大摆荡项目“5·3”一般高处坠落事故调查报告，认定事故为一起因项目运营企业安全生产主体责任悬空、管理缺位，未有效辨识管控安全风险，违规安排未经安全生产教育和培训合格人员上岗，属地政府及监管部门安全监管不到位、监督检查存在漏洞而导致的一般生产安全责任事故。
今年5月3日，华蓥市溪口镇玛琉岩景区一名游客体验大摆荡项目时受伤，经抢救无效死亡。
事故直接原因是大摆荡项目操作人员未严格执行操作规程，未正确操作释放绳，导致在滑动承载结构未滑至正常释放位置时，滑动承载结构上的脱钩器释放装置提前打开，菊绳与脱钩器分离，现场缺乏意外坠落安全防范措施，致使游客坠落撞击瀑布岩壁，导致事故发生。
通报称，两名事故直接责任人已移送司法机关处理。对在事故调查中发现的有关公职人员履职方面存在的问题，已移交纪检监察机关追责问责。对涉事企业及其他相关人员由有关行政机关依法给予行政处罚。