事发五个月后，中国四川省华蓥市官方公布景区大摆荡项目游客坠亡事故调查报告，认定事故由操作人员未正确操作释放绳、现场缺乏意外坠落防范措施等因素导致，两名直接责任人已移送司法机关处理。

央视新闻报道，四川省华蓥市人民政府事故调查组星期六（10月31日）发布华蓥市溪口玛琉岩大摆荡项目“5·3”一般高处坠落事故调查报告，认定事故为一起因项目运营企业安全生产主体责任悬空、管理缺位，未有效辨识管控安全风险，违规安排未经安全生产教育和培训合格人员上岗，属地政府及监管部门安全监管不到位、监督检查存在漏洞而导致的一般生产安全责任事故。

今年5月3日，华蓥市溪口镇玛琉岩景区一名游客体验大摆荡项目时受伤，经抢救无效死亡。

事故直接原因是大摆荡项目操作人员未严格执行操作规程，未正确操作释放绳，导致在滑动承载结构未滑至正常释放位置时，滑动承载结构上的脱钩器释放装置提前打开，菊绳与脱钩器分离，现场缺乏意外坠落安全防范措施，致使游客坠落撞击瀑布岩壁，导致事故发生。

通报称，两名事故直接责任人已移送司法机关处理。对在事故调查中发现的有关公职人员履职方面存在的问题，已移交纪检监察机关追责问责。对涉事企业及其他相关人员由有关行政机关依法给予行政处罚。