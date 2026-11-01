台湾无人机厂商亚拓科技被发现使用中国大陆制造的晶片生产军用无人机。台湾内政部清查发现，所属机关涉及采购32架亚拓无人机，其中30架尚未交货。

综合台湾《经济日报》、公视新闻等报道，台湾内政部星期六（10月31日）称，已立即主动清查所属机关的采购情况，初步盘点共有三个机关、32架无人机涉及亚拓科技。

其中，移民署采购的30架尚未交货，后续将依据《政府采购法》及契约规定严格处理，严格要求不得交付亚拓科技制造或其他涉及陆制产品。如有违规情事，不排除向厂商索赔。

台内政部也发现，2025年有国家公园署及中央警察大学分别采购亚拓公司制造的无人机各一架，将进行查证并依采购规定办理。

台内政部指出，目前台湾当局对无人机采购作业已要求符合非红供应链规定。内政部后续办理采购作业时，也将严格要求所属机关及厂商依规定办理，如有违反契约规定，将依约索赔。

台湾军方投标契约明定，无人机不得使用来自中国大陆、香港及澳门的产品。

不过，近期航见科技、锦明实业先后被查出涉嫌在交付军方的无人机中使用中国大陆制造的晶片或镜头。

检调人员发现，在亚拓科技投标的军方无人机采购案中，至少有两笔、总额超800万元（新台币，约31.3万新元）的标案，使用中国大陆厂商制造的晶片，再自行组装无人机交货。

台湾检方目前依涉嫌违反《国家安全法》及诈欺等罪名，将亚拓科技负责人夫妇羁押，案件仍在侦查中。