对网络上有人利用柬埔寨在建项目散布不实招聘信息一事，中国路桥工程有限责任公司发布声明，提醒公众甄别。

中国路桥星期六（10月31日）晚发布声明称，接到社会公众反馈，发现有利用公司柬埔寨在建项目散布不实招聘信息并被指收取高额费用的情况。

声明称，此等行为性质恶劣，不仅严重侵害中国路桥品牌声誉与合法权益，更可能危及公众财产安全、扰乱社会正常秩序。

声明称，相关虚假信息不仅利用中国路桥承建的柬埔寨扶南德佐综合水利项目（网传的“扶南德崇运河项目”“扶南德佐运河”“扶南运河”“柬埔寨大运河”）发布不实信息，还使用类似公司名称的企业名，进一步增强了虚假信息的迷惑性。

中国路桥郑重提醒广大人民群众，务必提高警惕，注意甄别信息真伪，切勿轻信、传播不实信息，尤其是预先缴纳相关费用的情况，谨防上当受骗，避免自身权益受损。

中国路桥工程有限责任公司是中国最早进入国际工程承包市场的四家大型国有企业之一，主要从事道路、桥梁、港口、铁路、机场、房地产、工业园等领域工程承包及投资、开发、运营业务。