中秘升级版自贸协定生效 新增电商全球供应链等议题
今年10月14日，中国全国人大常委会副委员长铁凝在北京会见到访的秘鲁多党派议员。 （新华社）
中国与秘鲁升级版自贸协定星期日（11月1日）生效，中国商务部称，这彰显了中国致力于通过自贸谈判，与各国共同维护多边主义和自由贸易的决心。
据中国商务部网站，中秘于2018年11月启动自贸协定升级谈判，于2024年11月14日签署《升级议定书》。商务部发言人介绍，协定的生效实施，是中国坚定维护以规则为基础的多边贸易体制的实际行动。
升级版协定以独立章节形式新增了标准合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境等议题，完善细化了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、服务贸易、商务人员临时入境和投资等原有章节有关规定。
其中，全球供应链章包括鼓励多式联运、促进外贸物流通道和基础设施建设等，是双方在自贸协定项下的创新之举，表明两国致力于共同维护供应链稳定畅通。
发言人指出，双方也商定，将在两年内启动服务贸易和投资负面清单谈判，进一步提升两国间服务贸易和投资开放水平。
双方还承诺，未来每两年审议竞争章节，评估做出更高承诺的可能性。
中国是秘鲁全球第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国，秘鲁是中国在拉美地区第四大贸易伙伴和重要投资目的地。中秘自贸协定2010年生效，两国贸易额从2009年的64亿美元（81.8亿新元）提高至2025年的504亿美元，增长了近七倍。