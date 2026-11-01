中国与秘鲁升级版自贸协定星期日（11月1日）生效，中国商务部称，这彰显了中国致力于通过自贸谈判，与各国共同维护多边主义和自由贸易的决心。

据中国商务部网站，中秘于2018年11月启动自贸协定升级谈判，于2024年11月14日签署《升级议定书》。商务部发言人介绍，协定的生效实施，是中国坚定维护以规则为基础的多边贸易体制的实际行动。

升级版协定以独立章节形式新增了标准合作、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境等议题，完善细化了原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、服务贸易、商务人员临时入境和投资等原有章节有关规定。

其中，全球供应链章包括鼓励多式联运、促进外贸物流通道和基础设施建设等，是双方在自贸协定项下的创新之举，表明两国致力于共同维护供应链稳定畅通。

发言人指出，双方也商定，将在两年内启动服务贸易和投资负面清单谈判，进一步提升两国间服务贸易和投资开放水平。

双方还承诺，未来每两年审议竞争章节，评估做出更高承诺的可能性。

中国是秘鲁全球第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国，秘鲁是中国在拉美地区第四大贸易伙伴和重要投资目的地。中秘自贸协定2010年生效，两国贸易额从2009年的64亿美元（81.8亿新元）提高至2025年的504亿美元，增长了近七倍。