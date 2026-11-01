今年的香港初中生中国历史文化问答比赛以红军长征为主题，超过3.2万人参加。

据中新社报道，由香港特区政府教育局主办、香港岭南大学香港与华南历史研究部协办的“2026/27学年全港初中中国历史文化问答比赛：纪念红军长征胜利90周年”决赛暨颁奖礼星期六（10月31日）举行。

本届比赛以纪念中国工农红军长征胜利90周年为主题，吸引香港逾200所中学参加，参与人数超过3.2万，较往年增加近五成。

比赛题目以红军长征历史为重点，并涵盖中国历代历史及中华文化知识。

最终，保良局董玉娣中学夺得比赛冠军，英华书院获得亚军，东华三院黄笏南中学及仁爱堂田家炳中学分别获得季军和殿军。

香港特区政府教育局副局长施俊辉在颁奖礼上说，希望通过比赛深化学生对中国历史和文化的认识，勉励学生发扬红军艰苦拼搏、严守纪律、团结互助、勇敢坚毅的精神，走好新时代的长征路，为中华民族伟大复兴贡献力量。