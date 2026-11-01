中国驻美国大使谢锋强调，实现中国完全统一是孙中山的毕生追求，台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决。他重申，北京将坚决反对“台独”分裂和外部干涉，推进中国统一大业。

据中国驻美国大使馆官网消息，谢锋星期六（10月31日）在纪念孙中山先生诞辰160周年活动上致辞时指出，孙中山是国家统一的坚定捍卫者，坚决反对军阀分裂割据，维护国家完整统一。

他引述孙中山的名言说：“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一，全国人民便享福；不能统一，便要受害。”

谢锋强调，孙中山坚决反对军阀分裂割据，坚定维护国家完整统一，旗帜鲜明反对一切分裂国家、分裂民族的言论和行为；实现中国完全统一是孙中山的毕生追求，也是中华民族根本利益所在，以及海内外全体中华儿女的共同意志。

他说，台湾问题必将随着民族复兴而解决，这是中华民族历史演进大势所决定的。北京将坚持“一个中国”原则和“九二共识”，坚持“和平统一、一国两制”基本方针，坚决反对“台独”分裂和外部干涉，推进中国统一大业。

谢锋也说，孙中山毕生致力于民族振兴，而中国经过百年奋斗，不仅实现了孙中山当年描绘的建设蓝图，还在基础设施、制造业及科技创新等领域取得超出其设想的成就。他呼吁海内外华人继承孙中山的爱国精神，共同推动中华民族复兴。

谈及中美关系，谢锋指出，中国国家主席习近平今年9月时隔11年再次对美国进行国事访问，实现两国元首半年内互访，并确立基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系新定位。

他呼吁各界发挥自身优势，推动中美在教育、文化、体育及地方等领域的交流，促进两国关系稳定、健康、可持续发展。